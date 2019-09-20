عاجل- مجلس الأهلي يعترض ويغادر مقصورة برج العرب وينضم للدرجة الأولى

علي نبوي





غادر مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل المقصورة الرئيسية لاستاد برج العرب وقرر متابعة مباراة السوبر من الدرجة الأولى وسط الجماهير وذلك اعتراضا على التنظيم.ويضم المجلس كلا من : العامري فاروق وخالد مرتجي وخالد الدرندلي وإبراهيم الكفراوي وطارق قنديل ومهند مجدي وومحمد الجارحي ومحمد سراج.والإدارة التنفيذية : محمد مرجانحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم زميلهم مؤمن زكريا وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.وقامت الشركة المنتظمة للمباراة بمنح الأهلي مقعد وحيد في المقصورة لرئيس النادي وطالبوا بقية أعضاء المحلس الجلوس في المقصورة الأمامية وهورما رفضه وفد الأهلي وغادر للدرجة الأولى.لاعبو الأهلي يدعمون مؤمن زكرياحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم زميلهم مؤمن زكريا وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.وقام لاعبو الأهلي بارتداء قميص وعليه صورة مؤمن زكريا والذي يعاني من الإصابة في الأعصاب.وسافر مؤمن زكريا إلى ألمانيا أمس لبدء رحلة علاج هناك للتعافي من الإصابة.تعرف على تشكيل الأهلي أمام الزمالكأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، بعد قليل في نهائي كأس السوبر المصري.ويواجه الأهلي بعد قليل غريمه التقليلدي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وبحضور 10 ألاف متفرج.وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-حراسة المرمى : محمد الشناويخط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلولخط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحيخط الهجوم : جونيور أجاي.أما البدلاء :-شريف إكرامي – محمد هاني – حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا – وليد سليمان – مروان محسن - صلاح محسن.