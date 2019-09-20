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match بلس: مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك مدريد بث مباشر yalla kora يلا شوت اونلاين بدون تقطيع ماتش الزمالك والاهلي اليوم

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:53 م
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match بلس: مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك مدريد بث مباشر yalla kora يلا شوت اونلاين بدون تقطيع ماتش الزمالك والاهلي اليوم
مشاهدة مباراة الاهلي
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بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك بدون تقطيع فى كأس السوبر  المصري، المباراة مقامة علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك اليوم الجمعة 20/9/2019،ماتش الاهلي والزمالك  يوتيوب يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي اليوم، رابط الاسطورة hd بث مباشر الاهلي والزمالك، لايف  الاهلي والزمالك بث مباشر،كول كورة الاهلي والزمالك  بي ان ماتش مباراة الاهلي والزمالك مباشر اون لاين بدون تقطيع جودة عالية،تشكيل الزمالك أمام الأهلي اليوم في السوبر حراسة المرمى: محمد عواد.خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز،خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي،خط الهجوم: محمد أوناجم.

kora online بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك
بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك  عبر قناة اون سبورت on sport الرياضية،  الأهلي والزمالك بث مباشر فى كأس السوبر عبر قناة النيل للرياضة، يلا كورة الاهلى والزمالك بث مباشر عبر قناة تايم سبورت time sport المباراة ستنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت السعودية التاسعة بتوقيت الامارات.


 
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تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي.

خط الهجوم : جونيور أجايي.


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