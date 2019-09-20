كلوب يُكيل المديح لتشيلسي.. ويؤكد: لديهم سياسة رائعة

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على أن فريق تشيلسي يستحق الكثير من الإحترام، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق ومع ذلك يقدم مستويات مميزة للغاية.





وقال كلول خلال المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة تشيلسي: "إن كان هناك نادٍ واحد في العالم لن يتأثر بعقوبة حظر التعاقدات فهو تشيلسي وذلك بسبب سياستهم في السنوات الأخيرة".



