ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كلوب يُكيل المديح لتشيلسي.. ويؤكد: لديهم سياسة رائعة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:48 م
Advertisements
كلوب يُكيل المديح لتشيلسي.. ويؤكد: لديهم سياسة رائعة
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على أن فريق تشيلسي يستحق الكثير من الإحترام، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق ومع ذلك يقدم مستويات مميزة للغاية.

وقال كلول خلال المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة تشيلسي: "إن كان هناك نادٍ واحد في العالم لن يتأثر بعقوبة حظر التعاقدات فهو تشيلسي وذلك بسبب سياستهم في السنوات الأخيرة".

وأضاف كلوب: "لقد أعادوا لاعبين من الإعارة ويقدمون مستويات رائعة، أبراهام هداف حقيقي، أنا أحترمهم حقًا، تشيلسي فريق منافس كبير".

وأردف كلوب بالحديث عن الإنجليزي فرانك لامبارد، أسطورة ومدرب البلوز: "ليس من شأني أن أتحدث عن المدربين الآخرين، ولكنني أرى بأن تشيلسي يلعبون بأسلوب مثير، هم يستطيعون اللعب بعدة خطط".

وواصل: "لامبارد قام بعمل عظيم في ديربي لذا لست متفاجئًا من عمله في تشيلسي، البعض ليس سعيدًا ببعض نتائج تشيلسي ولكن هذا ليس بسببه، هو مدرب جيد جدًا".

وأوضح بطل دوري أوروبا في النسخة الماضية: "تشيلسي حظوا ببعض المشاكل ولكنهم أستطاعوا أن يحلوها،  لا أعتقد بأنهم توقعوا الخسارة ضد فالنسيا، تشيلسي الحالي يذكرني بفريقي في دورتموند قبل عدة أعوام، فريق شاب ولكنهم فريق جيد للغاية، يملكون لاعبين رائعين أمثال: بوليسيك & كانتي وجورجينيو".

وأتم في هذا السياق بالحديث عن النجم الأمريكي كريستيان بوليسيك قائلاً: "لاعب شاب ويملك موهبة رائعة وسريع، يملك موهبة مثيرة جدًا، يستطيع اللعب بكلتا قدميه بنفس الجودة، صفقة رائعة لتشيلسي".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مواجهة ليفربول وتسيلسي ليفربول لامبارد لاعبي تشيلسي كلوب دوري ابطال اوروبا اخبار الدوري الانجليزي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
العدالة
-
x
17:20
-
أبها
الفيحاء
-
x
17:35
-
الوحدة
النصر
-
x
19:20
-
الحزم
السوبر المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك