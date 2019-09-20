كلوب يُكيل المديح لتشيلسي.. ويؤكد: لديهم سياسة رائعة
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:48 م
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عمر عبدالعزيز
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أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على أن فريق تشيلسي يستحق الكثير من الإحترام، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق ومع ذلك يقدم مستويات مميزة للغاية.
وقال كلول خلال المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة تشيلسي: "إن كان هناك نادٍ واحد في العالم لن يتأثر بعقوبة حظر التعاقدات فهو تشيلسي وذلك بسبب سياستهم في السنوات الأخيرة".
وأضاف كلوب: "لقد أعادوا لاعبين من الإعارة ويقدمون مستويات رائعة، أبراهام هداف حقيقي، أنا أحترمهم حقًا، تشيلسي فريق منافس كبير".
وأردف كلوب بالحديث عن الإنجليزي فرانك لامبارد، أسطورة ومدرب البلوز: "ليس من شأني أن أتحدث عن المدربين الآخرين، ولكنني أرى بأن تشيلسي يلعبون بأسلوب مثير، هم يستطيعون اللعب بعدة خطط".
وواصل: "لامبارد قام بعمل عظيم في ديربي لذا لست متفاجئًا من عمله في تشيلسي، البعض ليس سعيدًا ببعض نتائج تشيلسي ولكن هذا ليس بسببه، هو مدرب جيد جدًا".
وأوضح بطل دوري أوروبا في النسخة الماضية: "تشيلسي حظوا ببعض المشاكل ولكنهم أستطاعوا أن يحلوها، لا أعتقد بأنهم توقعوا الخسارة ضد فالنسيا، تشيلسي الحالي يذكرني بفريقي في دورتموند قبل عدة أعوام، فريق شاب ولكنهم فريق جيد للغاية، يملكون لاعبين رائعين أمثال: بوليسيك & كانتي وجورجينيو".
وأتم في هذا السياق بالحديث عن النجم الأمريكي كريستيان بوليسيك قائلاً: "لاعب شاب ويملك موهبة رائعة وسريع، يملك موهبة مثيرة جدًا، يستطيع اللعب بكلتا قدميه بنفس الجودة، صفقة رائعة لتشيلسي".
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