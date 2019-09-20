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انخفاض انتاج الجزائر من النفط 1.3%

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:46 م
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انخفاض انتاج الجزائر من النفط 1.3%
أحد المنشات النفطية
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رويترز
 
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كشفت الحكومة الجزائرية، اليوم الجمعة، عن أن إنتاجها من النفط انخفض 1.3%في حين تراجع إنتاج المنتجات المكررة 4.9% في النصف الأول من 2019 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

 

تكابد الجزائر، التي تعد من موردي الغاز الرئيسيين لأوروبا، صعوبات لزيادة إنتاجها في ظل نمو الاستهلاك المحلي ونقص الاستثمارات الأجنبية.

 

ولم تكشف الحكومة بعد عن أي تقدم يذكر في خطة أعلنتها قبل عامين لإدخال تعديلات على قانون الطاقة في البلاد لجعل القطاع أكثر جاذبية للمستثمرين.

 

ويشكل النفط والغاز المصدر الرئيسي لدخل الدولة حيث يسهمان بنسبة 60 بالمئة من ميزانية الدولة و94 بالمئة من إيرادات التصدير.

 

وعلى الرغم من انخفاض إنتاج الجزائر من الطاقة عموما، ارتفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 12.5 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام، وفقا للبيانات التي أصدرها الديوان الوطني للإحصائيات. ولم يذكر الديوان أي أرقام.

 

وأنتجت الجزائر العام الماضي ما يقدر بمليون برميل يوميا من النفط الخام و135 مليار متر مربع من الغاز.

 

أسعار النفط اليوم :

ويأتى اعلان الجزائر عن تراجع انتاجها من النفط في الوق الذي تتجه أسعار النفط لتسجيل قفزة بنسبة تزيد عن سبعة بالمئة هذا الأسبوع، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي في أشهر، في الوقت الذي شهدت فيه التعاملات المبكرة يوم الجمعة مواصلة الخام لمكاسبه بفعل توترات جديدة في الشرق الأوسط بعد تضرر منشأتين نفطيتين بالسعودية في هجوم مطلع الأسبوع.

 

ويتجه خام برنت إلى الارتفاع بنحو 7.7 بالمئة هذا الأسبوع وهو أكبر صعود أسبوعي منذ يناير، و بلغ عقد أقرب استحقاق لخام برنت في نوفمبر 64.75 دولار للبرميل مرتفعا 35 سنتا.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا إلى 58.64 دولار للبرميل، وتتجه صوب الارتفاع 7.1 بالمئة في الأسبوع وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ يونيو..


وانخفض إنتاج السعودية بنحو النصف بعد هجوم يوم السبت 14 سبتمبر،  والذي عطل منشأة كبيرة لمعالجة النفط. وتعهد وزير الطاقة السعودي باستعادة فاقد الإنتاج بحلول نهاية الشهر الجاري، والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر..


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