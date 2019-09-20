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رجال الأعمال المصريين: 99% من صناعة السياحة في مصر يديرها القطاع الخاص (فيديو)

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:49 م
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رجال الأعمال المصريين: 99% من صناعة السياحة في مصر يديرها القطاع الخاص (فيديو)
الأهرامات
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داليا الحسين
 
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علق محمد منير، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على تحقيق مصر رابع أعلى نمو في الأداء الاقتصادي عالميًا وتتقدم 9 مراكز في مؤشر تنافسية السفر والسياحة قائلًا: "الأداء السياحي في مصر عامي 2018 و2019 كان متميز للغاية"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية استعادت وضعها الأمني المستقر؛ الذي يسمح بنمو السياحة.

وقال "منير"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "Ten"، اليوم الجمعة، إن مصر حققت معدلات إنجاز كبيرة فيما يخص مجال الترويح السياحي، مشيدًا بدور وزير السياحة الدكتورة رانيا المشاط، في الترويج للسياحة، خاصة أن الخطط الترويجية التي وضعتها الوزارة كان لها مردود كبير عالميًا على مستوى الصناعة.

وأضاف رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن 99% من صناعة السياحة في مصر يديرها القطاع الخاص، وتضررت بشكل كبير خلال السنوات الماضية ولكن القطاع الخاص استطاع التغلب على محنته.

ونوه إلى أن خطة الدولة في البنية التحتية التي تمارس وتنفذ الأن، بالإضافة إلى خطة التطوير الرقمي التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها، كل ذلك سيؤدى إلى تحسين منظومة السياحة.

الجدير بالذكر أن مصر حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميًا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك حسبما أفاد لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 (World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report) والذي صدر في سبتمبر الجاري.

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