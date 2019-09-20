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جماهير الأهلي تفتح النار على شيكابالا قبل القمة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:37 م
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جماهير الأهلي تفتح النار على شيكابالا قبل القمة
شيكابالا
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هتفت جماهير النادي الأهلي ضد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الزمالك قبل انطلاقة مباراة السوبر المصري في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.


وحاول شيكابالا لاعب الزمالك الذهاب لجماهير الأهلي لتوجيه لهم التحية والاعتذار بعد الأزمة الأخيرة التي شهدها نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بعدما رقص اللاعب على هتافات معادية للقلعة الحمراء.


ورفضت جماهير الأهلي اعتذار شيكابالا وهتفت ضده، في الوقت نفسه ردت جماهير الزمالك بهتافات مسيئة لصالح سليم والأهلي للرد على الهتافات المعادية لشيكابالا.

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