في ظل قلة مشاركته مع ليفربول.. شاكيري يحسم مصيره
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:34 م
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عمر عبدالعزيز
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تحدث النجم الدولي السويسري، شيردان شاكيري، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، عن مستقبله مع الفريق الإنجليزي العريق، في ظل ابتعاده بصورة ملحوظة عن المشاركة في المباريات تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.
ومن الجدير بالذكر أنه لم يشارك السويسري الدولي شاكيري، سوى خلال 29 دقيقة منذ بداية الموسم الحالي 2019-2020، وكان آخرهم مشاركته لـ 4 دقائق فقط بمباراة الريدز ونابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، والتي خسرها ليفربول بنتيجة 2-0
وقال شاكيري، الوافد من ستوك سيتي عن موقفه مع ليفربول خلال تصريحاته لشبكة "TeleClub" السويسرية: "بالطبع الأمر ليس سهلاً، أنا متشائم قليلًا".
وواصل قائلاً: "يجب أن أكون قادرًا على التعامل مع هذا الوضع داخل الفريق، خاصة وأنه لا يمكنك طلب المشاركة من المدرب في كل مباراة".
واختتم جناح الريد الأيمن بقوله: "أنا سعيدًا بتواجدي في ليفربول، لأنه نادي كبير ولدينا مدربًا رائعًا، وأتمنى أن ننهي هذا الموسم بالفوز ببطولة الدوري الإنجليزي اللقب الغائب عن الفريق منذ 30 عامًا".
وكان شاكيري قد انضم لصفوف ليفربول في صيف 2018، قادما من ستوك سيتي الإنجليزي، مقابل 14.70 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك في 34 مباراة فقط في جميع المسابقات بواقع 1438 دقيقة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6.
وفي سياق متصل، فقد فشل ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي منذ عام 1990 الذي توج خلاله بآخر ألقابه، علما بأنه ثاني أكثر الفرق حصدا للقب برصيد 18 مرة خلف غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بفارق لقبين.
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