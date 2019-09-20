رابط «اون سبورت» مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك| يلا شوت NOW STAR بث مباشر مباراة الزمالك والاهلي FILGOAL بدون تقطيع

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019؛ بكأس السوبر المصري عبر رابط كورة ستار KORA STAR.





وتترقب عشاق الساحرة المستديرة حول أنحاء الوطن العربي والكرة المصرية؛ عندما تشير الساعة للسابعة مساءا بتوقيت القاهرة؛ وإطلاق صافرة بداية مباراة الأهلي والزمالك؛ على لقب بطولة السوبر المصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ شاهد عبر كورة أونلاين KORA ONLINE.





ويطمح النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ في تحقيق أول ألقابه مع المارد الأحمر؛ والبطولة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء؛ وخاصة أنه ستكون على حساب الزمالك؛ غريمه التلقيدي؛ تابع لايف مباراة الأهلي والزمالك عبر رابط يلاشوت YALLA SHOOT.





في المقابل يسعى الزمالك؛ في تحقيق لقب البطولة الرابعة في تاريخه؛ حيث يدخل الصربي ميتشو المدير الفني وهو منتشيا بالفوز الذي حققه على بيراميدز سبورت؛ بثلاثية دون رد وتحقيق بطولة كأس مصر مؤخرا؛ كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك؛ على لقب بطولة كأس السوبر المصري KORA LIVE.





ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت الامارات العربية المتحدة.





وأعلنت قنوات أون سبورت ON SPORT؛ بتعليق كلا من حاتم بطيشة وأيمن الكاشف وتايم سبورت TIME SPORTS بتعليق مؤمن حسن؛ تابع مباراة الأهلي والزمالك اليوم على لقب السوبر المحلي بث مباشر عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع برابط الاسطورة alostora.