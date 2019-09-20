خبير أمني: السيسي في قلب ودم المصريين.. والخصومة معه خصومة مع الشعب كله (فيديو)

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هاجم أحمد رفعت، الخبير الأمني، الممثل الهارب محمد علي، قائلًا: "ممثل نازل يعمل نمرة هو قابض ثمنها، وجميعنا نعرف المنتج والمخرجين"، متابعًا: "محمد علي أكذوبة، وطل علينا بوجهه القبيح، والكل يعلم أن محمد علي رابح والدليل أمواله وسيارته والشركة التي يقوم بافتتاحها في أسبانيا".



وأوضح "رفعت"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مستقبلنا"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة، أن الجيش يستخدم المقاولين لصالح الشعب المصري وليس لصالحه أو لصالح قياداته، لافتًا إلى أن محمد علي حول نفسه من مقاول إلى مناضل يفتعل خصومة مع رئيسه وجيش بلده.



وتابع الخبير الأمني: "محمد علي افتعل خصومة مع الزعيم البطل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيسي في قلب وفي دم كل المصريين، والخصومة معه تعني خصومة مع الشعب المصري بالكامل"، مستكملًا: "الرئيس السيسي بيموت نفسه ليل ونهار علشان البلد دي، ومش بيعمل فلوس زي محمد علي".



وأوضح أن لعبة محمد علي هي "السبوبة"، لافتًا إلى أنه يريد الحصول على لجوء سياسي في أسبانيا، وإقامة عمل خاص به هناك.



وأكد أن ما قام به الرئيس السيسي من إنجازات لم يحدث منذ أيام بناء مصر الحديثة، متابعًا: "يكفينا أن رئيس مصر ينظر للفقير والغلبان، واستطاع تحويل العشوائيات إلى مساكن آدمية، بالإضافة إلى توفير الآمان، ومحاربة الإرهاب بالجيش والشرطة"، مؤكدًا أن محمد علي خائن ويتآمر ضد الجيش والشرطة من أجل إثارة الفتنة في مصر.



