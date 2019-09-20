عاجل.. بيان من وزارة الصحة بشأن وقف أدوية تحتوى على مواد مسرطنة

أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا عاجلا، بشأن ما تم رصده من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية دولية، ومنها التقرير الصادر من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية الـ"FDA" وتقرير الوكالة الأوروبية لتقييم الأدوية الـ"EMA"، بخصوص المستحضرات الخاصة بتقليل إفراز الحمض فى المعدة، والتى تحمل الاسم العلمى رانيتدين "Ranitidine".





وقالت وزارة الصحة في البيان: تضمنت هذه التقارير العثور على شائبة بها من مواد النيتروس أمين تسمى N-Nitroso (NDMA) dimethyl amine بمستويات منخفضة، ونظرا لتنوع واختلاف مصادر المواد الخام عالميًا.





يأتى ذلك انطلاقا من الدور الرقابى لوزارة الصحة والسكان متمثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وبمتابعة ما تردد من بعض المعلومات على بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن المستحضرات الدوائية المحتوية على مادة الرانتيدين.





وانطلاقا من الدور الرئيس لوزارة الصحة والسكان المصرية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتأكد من سلامة ومأمونية المستحضرات الدوائية فقد تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية وفقا للإجراءات الرقابية العالمية المتعارف عليها عالميًا فى هذا الشأن ومنها وقف تداول كافة المستحضرات المحتوية على مادة الرانتيدين المشار إليها مع أخذ عينات من جميع المصانع المنتجة لهذه المستحضرات وإخضاعها للتحليل فى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب سواء بإعادة التداول والإفراج عن المستحضرات التى تم وقف تداولها أو السحب طبقًا لنتيجة التحليل من خلال إصدار منشورات متتالية لاحقة عن كل مستحضر.





وتابعت وزارة الصحة، أن ما تم هو إجراء احترازى وفقط وفقًا للمعايير العالمية المتبعة فى هذا الشأن وأن تلك الإجراءات لا تدعو للقلق حيث قامت حتى الآن العديد من الدول مثل ألمانيا، سويسرا، استراليا، سنغافورة، والسعودية، والأردن، والإمارات باتخاذ نفس الإجراءات.





وأعلنت الوزارة عن بدائل كثيرة أخرى متوفرة لهذه المستحضرات، مناشدة المواطنين مراجعة مقدمى الخدمات الصحية لمعرفة تلك البدائل المتوفرة، حيث تقوم وزارة الصحة والسكان متمثلة فى الإدارة المركزية بالمتابعة المستمرة، مشيرة إلى أنه سيتم التصريح بأى تعليمات أو إجراءات أخرى سيتم اتخاذها فى هذا الشأن.





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وكانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان، متمثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، من تناول فوار "راني"، ووقف تداول كل الأدوية التي تحتوى على المادة الخام "رانيتيدين".





جاء ذلك على خلفية التقارير الدولية التي تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التى يصنع منها مستحضر "زانتاك"، وقررت الوزارة سحب دواء "زانتاك" بكل تركيزاته، لحين التأكد من سلامة المستحضر وخلوه من الشوائب، وذلك بناءً على ما ورد من شركة جلاكسو مالكة المستحضر.





كما تضمن قرارًا بسحب عينات من المادة الخام "رانيتيدين" من جميع المصانع لتحليلها للتأكد من عدم وجود شوائب بها.



