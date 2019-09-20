فايلر يمنح الأهلي الروشتة الأخيرة للفوز على الزمالك.. والبعثة تطير إلى ملعب برج العرب

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عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي الفريق الأحمر قبل المباراة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.



وقام المدرب السويسري بمنح لاعبه التعليمات الأخيرة قبل التوجه إلى ملعب المباراة، وواجبات كل لاعب لتنفيذها.



وعقب المحاضرة قام فايلر بإعلان التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيخوض المباراة.



وبعد انتهاء المحاضرة استقل الفريق الأتوبيس الخاص به وتوجه نوح ستاد برج العرب استعدادًا لخوض اللقاء الذي سيبدأ في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة.



تفاصيل جلسة كبار الأهلي مع زملائهم قبل مباراة السوبر

حرص شريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور كبار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع زملائهم في الفريق داخل فندق الإقامة بالإسكندرية وقبل مباراة السوبر المصري.



وتحدث كبار الأهلي مع زملائهم في الفريق وطالبوهم ببذل أقصى جهد في المباراة لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الذي سيسعد جماهير النادي.



كما حذر اللاعبين الكبار زملائهم بعدم الانسياق وراء استفزازت لاعبي الزمالك والانصياع لقرارات الحكم.





ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة من مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.



فايلر يحذر دفاع الأهلي من خطورة نجم الزمالك

وجه رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرًا شديد اللهجة إلى دفاع الفريق الأحمر قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.



وعقد المدرب السويسري عدة جلسات مع مدافعي الفريق الأحمر ووجه لهم تحذيرًا من تحركات المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك.



وطالب فايلر من مدافعي الأهلي عدم ترك المساحات للاعب المغربي، خاصة وأنه يملك مهارات كبيرة وقادر على صناعة الفارق في أي لحظة.



ويواجه الأهلي في السابعة من مساء اليوم نظيره الزمالك على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.



فايلر يطالب مهاجمي الأهلي بالتركيز على ثغرات دفاع الزمالك

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسات خاصة مع صلاح محسن ومروان محسن مهاجمي الفريق الأحمر خلال معسكر الفريق المغلق بالإسكندرية.



وقام فايلر بمنح تعليمات للثنائي بالتركيز على ثغرات الدفاع الأبيض، واستغلال الفرص التي تتاح لهم وترجمتها على أهداف.



وحذر فايلر الثنائي من كثرة الوقوع في التسلل، وطالبهم بالتركيز طوال المباراة والعمل على هد دفاعات الزمالك.



ويواجه الأهلي في السابعة من مساء اليوم نظيره الزمالك على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.



