"الهلافيت وراءه".. سياسي سعودي يكشف حقائق جديدة عن محمد علي

Advertisements

أكد فهد ديباجي المحلل السياسي السعودي، اليوم، أن استهداف جماعة الإخوان الإرهابية للنظام المصري ومؤسساتها وجيشها وقياداتها يُعد استمرارًا للطعن على دول الرباعي العربي المقاطعة لدويلة قطر، ولكنه بأساليب مختلفة وأشكال ووجوه جديدة – في إشارة للمقاول محمد علي-، مشددًا على أنه من يظن أن المعركة والحرب ضد الدولة المصرية سوف تتوقف فهو مجنون ولا يعي ما يدور حوله.









وأضاف "ديباجي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن تنظيم الإخوان الشيطاني تعود وعبر تاريخه صناعة إمعات تملك مقومات التبعية والانقياد والخنوع التام والتنفيذ الآلي لكل ما يُطلب منها، يعدونها بإتقان ويضفون هالة من القدسية عليها توطئة لتصديرها للعامة وتبويئها المكانة التي صنعوها لها عبر الإطراء على شخصيتها وتلميع صورتها واختلاق مواقف بطولية وتحقيق منجزات هي أوهن من الوصول إليها لتجردها من كل المقومات والملكات والمقدرات الشخصية الخِلقية والخُلقية والعلمية بل العملية، ويلبسونها لباس التقى والعلم والتميز؛ خداعًا للعامة من إتباعهم وتجييشهم لدعمها ومناصرتها والاصطفاف في خندقها تهليلاً وتبجيلاً وتمجيدًا، متابعًا: "لهذا لن نستغرب أن يتبوأ أمثال محمد علي مستقبلا منصبا أو جائزة دولية". وتابع المحلل السياسي السعودي: "لهذا نجد أن الهلافيت في تركيا وفِي قطر صدقوا أن أمثال محمد علي الذين نذروا حياتهم للخيانة وجعلوا من أنفسهم في سوق النخاسة ويسترزقون من أجل ضرب أمن أوطانهم، أن بإمكانه أن يؤثر في الشعب المصري باستهداف الجيش بمجموعة من الأباطيل في نكتة العصر تتبنى نشرها قنوات الجزيرة ومكملين والشرق وباقي قنوات الشر والفتنة التي ترعى المرتزقة وتأوي الإرهابيين والخونة والهاربين".







‏

وأوضح "ديباجي"، أن الشعب المصري يجيد التعامل مع الخونة ويعرف أهدافهم وتمنياتهم وتوجهاتهم ويدرك مدى الحقد والكراهية من التنظيم الإخواني ضد مصر والدولة المصرية – في إشارة لفشل دعوات الإخوان للتظاهر-. وكان المقاول محمد علي يظهر في فيديوهات تبث عبر هاتفه المحمول، لمهاجمة الدولة المصرية، والجيش، دون إثبات الأمر بالدلائل والمستندات، ما كشف أمره، وتجاهله الشعب المصري، وانصرف عن متابعته، لكنه طرق بابًا آخر، وهو التحدث في أي شيء لكي يبقى على الساحة العامة، بالشهرة الزائفة.

وكان الكابتن على عبد الخالق بطل العالم سابقًا في كمال الأجسام، ووالد الممثل الهارب محمد على، ظهر في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، ليكشف الحقائق، بأن هناك تحول غير طبيعي حدث بشخصية نجله، بعدما هاتفه مسئولًا قطريًا، لو عرفت مين استخدم ابني هقتله.

وأكد عبد الخالق، "أسست شركة مقاولات لابني محمد، وبدأ العمل مع القوات المسلحة"، موضحًا، "ابني عمل في المقاولات لمدة 15 سنة مع القوات المسلحة، وحقق نجاحا كبيرا".





