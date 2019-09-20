روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران لن تؤثر على موقفنا

اعتبرت الخارجية الروسية العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران غير شرعية، مشددة على عزم روسيا مواصلة التعاون مع الجمهورية الإسلامية في القطاع المصرفي.





الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران لن تؤثر على موقفناترامب يعلن فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني.





وقال مدير القسم الثاني المعني بشؤون آسيا في الخارجية الروسية، ضمير كابولوف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الجمعة: "نعتبر العقوبات الأحادية غير شرعية، وهذه التطورات لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على مواقفنا من إيران".





وتابع كابولوف: "سنواصل التعاون مع إيران في القطاع المصرفي وفقا لما خططنا له. وهذا الأمر لن يغير شيئا".







وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، عن فرض بلاده حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف البنك الوطني الإيراني، وقال إن هذه الإجراءات التقييدية هي الأرفع التي تم تطبيقها ضد الجمهورية الإسلامية في أي وقت مضى.





من جانبه، زعم وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن البنك الوطني الإيراني كان "آخر مصدر تمويل" بالنسبة لسلطات البلاد.









وبين الرئيس الأمريكي أن الحديث لا يدور عن حرب مع إيران إذ "هناك العديد من خيارات العمل"، وأن "قرارنا عدم ضرب إيران من قبل هو دليل على قوتنا"، وأكد أن الولايات المتحدة الآن "في وضع قوي للغاية".

وقالت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، أنها قررت فرض عقوبات على "مجموعة واسعة من الإرهابيين وأنصارهم"، منها حركة حماس والحرس الثوري الإيراني، وذلك عشية الذكرى 18 لهجمات 11 سبتمبر2001.

من جانبها، أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على "سلسلة من قادة الإرهاب ووسطاء وكيانات، بموجب سلطة العقوبات الجديدة لمكافحة الإرهاب".

وذكرت الوزارة في بيان، أن العقوبات تستهدف 15 قياديا وفردا وكيانا تابعين لجماعات، منها حركة حماس وتنظيما القاعدة وداعش والحرس الثوري الإيراني.

وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العقوبات الجديدة، بالقول إنها "تعزز قدرة بلاده على محاربة الإرهاب". وتأتي هذه الإجراءات على خلفية اتهام الولايات المتحدة السلطات الإيرانية بالوقوف وراء الضربة على منشأتين حيويتين لشركة "أرامكو" السعودية، في 14 سبتمبر الحالي، والتي أسفرت عن وقف المملكة أكثر من 50% من إنتاجها النفطي.



