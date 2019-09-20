حمدوك يرحب بدعوة جوتيريش لشطب السودان من قائمة "الإرهاب"

رحب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الجمعة، بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الداعية لإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.





وكتب حمدوك على صفحته الرسمية عبر فيسبوك: “سعدت برؤية رسالة التضامن والموقف القوي مع شعب السودان والالتزام لمساندة الديمقراطية الذي طال انتظاره في البلاد”، ومطالبة “جوتيريش بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة”.





وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لسعي الأمين العام للأمم المتحدة لحشد الدعم للتغلب على الوضع الاقتصادي ودعم حقوق الإنسان بالسودان،، حسبما افادت "الأناضول".





والأربعاء، دعا جوتيريش إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة عليه بسرعة.





وعبر في مؤتمر صحافي الأربعاء بمناسبة الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن أمله أن يكون هناك حشد كبير لدعم السودان للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب للغاية الذي يعاني منه.





ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.





لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.





وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.





ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019) تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.