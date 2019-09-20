أسعار السيارات المستعملة اليوم الجمعه في سوق السيارات

سجلت أسعار السيارات المستعملة، بسوق السيارات بمدينة نصر تراجعًا كبيرًا مع استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه، والذي سيهبط بأسعار السيارات الجديدة المستوردة من الخارج.

وتستعرض بواية "الفجر" أسعار السيارات المستعملة اليوم الجمعه بسوق مدينة نصر للسيارات المستعملة:

أسعارسيارات هيونداي المستعملة:

وبلغ سعر سيارة مستعملة هيونداي اتوس 2008 نحو 84 ألف جنيه في سوق السيارات المستعملة بمدينة نصر، وبلغ سعر " هيونداي اكسنت 2015" نحو 230 ألف جنيه، ووصل سعر هيونداي توماسان 2017 إلى 379 ألف جنيه.

وسجل سعر "هيونداي النتر" نحو 189 ألف جنيه مديل 2013، بينما سجل "سعر إلنترا اي دي" 2017 نحو 263 ألف جنيه بينما بلغ سعر "هيونداي فيرنا" 2015 بسعر 120 ألف جنيه.

أسعار سيارات شفورلية مستعملة :

وبالنسبة لأسعار السيارات شيفرولية أوبتر موديل 2017 قيمة 180 ألف جنيه، ووصل سعر " شيفرولية أوبترا 2010" إلى 133 ألف جنيه، وسجل سعر" شيفرولية لانوس 2015" 115 ألف جنيه.

وبلغ سعر" شيفرولية 2015" إلى 180 ألف جنيه، وشيفروليه أفيو موديل 2011 سجل 100 ألف جنيه.

أسعار سيارات كيا المستعملة :

وسجلت أسعار سيارات كيا استقرار، حيث بلغ سعر" كيا سبورتاج 2019" قيمة 485 ألف جنيه موديل 2019، وبلغ سعر " كيا ريو 2013" نحو 170 ألف جنيه، ووصل سعر" كيا ريو 2015" نحو 229 ألف جنيه، وعرضت سعر كيا سول 2012 بقيمة 230 ألف جنيه، بينما بلغ سعر" كيا سول 2014" بقيمة 290 ألف جنيه، في حين سجل سعر "كيا سيراتو 2010 " قيمة 150 ألف جنيه.

أسعار سيارات ميتسوبيشي مستعملة :

سجل سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2015 نحو 219 ألف جنيه، بينما بلغ سعر سيارة متسوبيشي لانسر موديل 2016 قيمة 230 ألف جنيه، ووصل سعر " ميتسوبيشي باجيور 2016" إلى 870 ألف جنيه، بينما بلغ سعر موديل 2004 من نفس النوع نحو 275 ألف جنيه.

توقعات أسعار السيارات في الفترة المقبلة :

ومن المتوقع أن تشهد أسعار السيارات ترجعات خلال الأشهر القاد بعدما واصل الدولار أمام الجنيه خسائرة المستمرة منذ بداية 2019 ليقتر من مستويات 16 جنيه مقابل 18 جنيه بداية العام.