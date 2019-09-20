في السوبر.. الزمالك لا يهزم الأهلي في زمن المباراة الأصلي

يلتقي الزمالك المصري بطل كاس مصر 2018 غريمه التقليدي النادى الاهلي المصري بطل الدورى 2018 علي بطولة كأس السوبر المصري لعام 2018، وذلك غدا في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.





بطل الكاس الموسم المنقضي 2018_2019والموسم الماضي 2017_2018 واجه الاهلي في 5مناسبات سابقة في بطولة السوبر وتحديدا في هذه الأعوام 2003_2008_ 2014_2015_2016, انتصر الاهلي في أربعة وفاز الزمالك بواحدة .





_بداية الصراع بين الأبيض والأحمر علي البطولة الجديدة





في إفتتاحية موسم 2003_2004 واجه الزمالك بطل الدورى 2003 الاهلي بطل الكأس 2003 علي أرضية ملعب الكلية الحربية وانتهت المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل السلبي وفاز الاهلي بضربات جزاء وحقق بطولته الأولي لكأس السوبر المصري علي حساب غريمه التقليدي الزمالك صاحب اول لقبين لكأس السوبر البطولة حديثة النشأة والتي بدأت في موسم 2001_ 2002 بمواجهة الزمالك غزل المحلة وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف ، سجل هدفي الزمالك حسام حسن وحازم إمام ووسجل لزعيم الدلتا محمد العترواى مدافع المحلة ومنتخب الشباب والاوليمبي آنذاك ، وفي النسخة التالية والثانية من كأس السوبر واجه الزمالك المقاولون العرب وفاز الاول بهدف مقابل لاشيء سجله اسامه نبيه مهاجم الزمالك والمنتخب المصري السابق.





_ نعود لحديث عن تاريخ السوبر بين الاهلي والزمالك، في المواجهة الثانية بين الفريقين في إفتتاحية موسم 2008_2009 ،جدد الاهلي تفوقه علي الزمالك في بطولة السوبر وفاز بهدفين مقابل لاشيء سجلهما احمد حسن ومعتز اينو لاعب الزمالك السابق .





_ تقابل أصحاب الشعبية الجارفة في مصر والوطن العربي ثالثا في إفتتاحية موسم 2014_2015 لتحديد المتوج بسوبر 2014 ,أقيمت المباراة علي أرضية ملعب ستاد القاهرة وانتصر الاهلي علي الزمالك بضربات جزاء ثانية عقب انتهاء المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل السلبي.





_ قبل بدء موسم 2015_2016 تقابل العملاقان للمرة الرابعة لتحديد من المنتصر بكاس سوبر 2015 لكن هذه المرة خارج الحدود المصرية وبالتحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة علي ارضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين, فاز الاهلي للمرة الأربعة علي الزمالك في الوقت الأصلي من زمن المباراة بثلاث اهداف مقابل هدفين تقدم اولا نادي الزمالك بهدف سجله لاعبه السابق وظهير ايمن بيراميدز عمر جابر قبل أن يعود الأهلي من بعيد ويسجل ثلاث اهداف دفعة واحدة ، هدفان سجلهما عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي من نقطة الجزاء والثالث سجله مؤمن زكريا ، وسجل محمود كهربا لاعب الزمالك السابق هدف تقريب النتيجة ،ليعلن بعدها الاهلي بطلا لكأس السوبر المصري لعام 2015للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة علي حساب غريمه التقليدى.





_ أبناء ميت عقبة ينتفضون اخيرا في سوبر 2016، واجه الاهلي بطل دورى 2016 الزمالك بطل كاس 2016 علي أرضية ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي للمرة الخامسة في تاريخ مشاركتهم بكأس السوبر المصري ، الزمالك يكسر عقدة الاهلي ويفوز بركلات الترجيح التي اختكم إليها الفريقان مباشرة بعد انتهاء المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل السلبي،ليتوج الزمالك بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة في تاريخه والاولي في مواجهاته مع الأهلي المصري.





_ نلاحظ جميعا أن الزمالك لم يفز علي غريمه التقليدي الأهلي في بطولة السوبر إلا مرة واحدة وعند طريق ركلات الترجيح ،في حين انتصر الاهلي اربع مرات ، مرتان في الوقت الأصلي للمباراة ومرتان من ركلات الترجيح، هل يحقق الزمالك انتصاره الأول علي الاهلي في الوقت الأصلي في بطولة السوبر أما لا ،غدا سنرى ماسيحدث ؟!