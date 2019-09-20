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"حاولوا ينقذوا بعض".. مصرع 3 أشقاء سقطوا في بيارة صرف صحي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:03 م
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حاولوا ينقذوا بعض.. مصرع 3 أشقاء سقطوا في بيارة صرف صحي
صورة تعبيرية
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احمد فتحي الدسوقي
 
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لقي 3 أشقاء مصرعهم، وأصيب 4 أشخاص آخرين، اليوم الجمعة، غرقا في بيارة صرف صحي، بأحد منازل قرية "طما فيوم" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، أثناء محاولتهم إنقاذ بعضهم البعض، وسط حالة من الذعر بين إنتابت أهالي القرية، لفشلهم في إنقاذ الضحايا.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية "طما فيوم" التابعة لدائرة المركز، بسقوط عدد من شباب القرية، داخل خزان صرف صحي منزلي، ووفاة بعضهم أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام 3 أشقاء تطهير خزان صرف صحي بقرية انهار عليهم، ولقو مصرعهم في الحال، وهم: توفيق فوزي توفيق، 45 سنة، وشقيقيه "حسين" 35 سنة، و"ربيع" 27 سنة، وأصيب 4 آخرون من أهالي القرية، أثناء محاولتهم إنقاذ المتوفين، هم: رجب أحمد قطب، وسيد حسين محمد، ومحمد صميدة محفوظ، وحسان عبد النبي حسين، جميعهم يقيمون بذات القرية.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بسيارات الإسعاف التى نقلت جثامين الضحايا والمصابين، إلى مستشفى إهناسيا المركزي، وتم تحويلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وجارٍ تحرير محضرًا بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات والتصريح بتسليم جثامين المتوفين لأهليتهم، واستصدار تصاريح الدفن بعرفة مفتش الصحة.
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