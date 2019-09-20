"القنوات الناقلة والمعلقين".. دليلك الشامل لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك اليوم

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من الطبيعي، بأن تحظى مباراة قمة كرة القدم المصرية بين الأهلي والزمالك بكل المتابعة الإعلامية الممكنة، ولما لا وهي أكبر مباريات كرة القدم العربية على الإطلاق، مباراة الأهلي والزمالك اليوم في النسخة رقم 16 من بطولة كأس السوبر المصري ستقام على أرضية ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.



ومن المتوقع بأن تقام المباراة وسط حضور جماهيري مقدر بعشرة آلاف متفرج، ولتكون بذلك هي أول مباراة قمة تشهد هذا الحضور الجماهيري منذ فترة طويلة.



ومن المقرر بأن تذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر عدة قنوات، أولها هي قناة أون سبورت، والذي يقدم استوديو تحليلي يقود الإعلامي سيف زاهر، وبحضور كلًا من أيمن يونس، والدكتور طه إسماعيل، وحازم إمام، عماد متعب.



في حين سيعلق على المباراة عبر أون سبورت المعلق حاتم بطيشة، ويتولى أيمن الكاشف مهمة التعليق في إذاعة "أون سبورت".



وعبر فناة تايم سبورت، ستنطق الأستودهات التحليلية في تمام الساعة الخامسة والنصف، بوجود كلًا من سامي الشيشيني، وكذلك حسن شحاته وتامر صقر، ويقود الإستوديو الإعلامي كريم خطاب، في حين سيتولى مهمة التعليق على المباراة، المعلق مؤمن حسن.



وكذلك سيتم نقل المباراة عبر قناة نايل سبورت وبالتحديد على التردد الأرضي، ولكن لم يتم الكشف عن ضيوف الإستوديو التحليلي أو معلق المباراة.