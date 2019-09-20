القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك اليوم في كأس السوبر والتشكيل المتوقع

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 7 مساءًا، على ملعب الجيش باستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار بطولة كأس السوبر المحلي.





القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في كأس السوبر

ستُذاع مباراة الاهلي والزمالك اليوم في بطولة كأس السوبر المحلي على قناتي "أون سبورتس" و "تايم سبورتس"، ويبدأ الاستوديو التحليلي للمباراة في تمام الساعة 6 مساءًا.





وأسندت قناة "أون سبورتس" الفضائية إلى المعلق الرياضي حاتم بطيشة مهمة التعليق على المباراة، بينما يُعلق مؤمن حسن على قناة "تايم سبورتس".



التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك اليوم:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود المتولي - ياسر إبراهيم - علي معلول.





خد الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - رمضان صبحي.





الهجوم: صلاح محسن.





واستبعد رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، 6 لاعبين من مباراة الزمالك وهم (صالح جمعة - رامي ربيعة - محمود وحيد - علي لطفي - أليو ديانج - أحمد الشيخ).





التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي اليوم:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - شيكابالا أو (محمد أوناجم) - يوسف أوباما.

الهجوم: مصطفى محمد.



واستبعد الصربي ميتشو، المدير الفني للقلعة البيضاء، كلًا من محمد عنتر، أحمد سيد "زيزو" للإيقاف، وحازم إمام ومحمد حسن ومصطفى فتحي لعدم الجاهزية.





ويذكر أن اتحاد الكرة استقر بالتنسيق مع لجنة الانضباط على تغريم أى لاعب أو مسئول بالفريق فى حال خروجه عن النص خلال أو أثناء أو بعد مباراة السوبر المصري، والتأكيد على أن هذا الأمر سيتم تطبيقه أيضًا فى مباريات الدورى وكأس مصر.





وستقام مباراة السوبر المحلي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بحضور 10 آلاف متفرج من جماهير الفريقين بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم اتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.