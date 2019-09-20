ميسي يختار صفقة برشلونة الكبري
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:55 م
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علاء خليف
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يسعي نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو لتدعيم خط دفاع الفريق في الفترة المقبلة، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تراجع مستوي الخط الخلفي للفريق خلال الفترة الأخيرة، بعد تراجع مستوي بيكيه ولينجيليت وخروج أومتيتي من حسابات فالفيردي.
وأكدت صحيفة دون بالون الإسبانية أن ليونيل ميسي طلب من إدارة نادي برشلونة تدعيم خط دفاع الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة، وإبرام التعاقد الأهم بالنسبة للفريق بعد التعاقد مع جريزمان وفرينكي دي يونج وجونيور فيربو.
وأكدت الصحيفة الاسبانية أن ميسي يرغب في تدعيم مركز الظهير الأيمن لفريق برشلونة بالتعاقد مع صفقة قوية وذلك بعد تراجع مستوي نيلسون سيميدو في المرحلة الحالية.
وأشارت تقارير أن نادي برشلونة يفاضل بين التعاقد مع واحد من الثنائي جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ الألماني أو ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول الإنجليزي، إلي أن ميسي يفضل أن يتعاقد البارسا مع اللاعب الألماني ويراه واحدا من الأسماء المهمة التي يمكن أن تعوض البرازيلي داني ألفيس.
وكانت تقارير صحفية أكدت أن نادي برشلونة يجهز ملف الراحلين عن النادي في يناير، حيث من المتوقع مغادرة الخماسي راكيتيتش، وأومتيتي، وألينيا، وفيدال، وموسي واجي، مؤكدة أن النادي الكتالوني لن يبرم أي صفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم.
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