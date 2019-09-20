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عاجل - مفاجأة كبرى في تشكيل الزمالك أمام الأهلي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:52 م
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عاجل - مفاجأة كبرى في تشكيل الزمالك أمام الأهلي
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه الزمالك غريمه الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري الساعة السابعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية وبحضور ١٠ ألاف مشجع.

وضم تشكيل الزمالك كلًا من :-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومحمودعبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم : محمد أوناجم.

وشهدت مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب تواجد جماهيري كبير في الجزء المخصص لجماهير النادي الأهلي قبل انطلاق المباراة بساعتين.


في الوقت الذي شهد الملعب حضور جماهيري قليل من مشجعي نادي الزمالك، حيث تم تقسيم الملعب للجماهير الحمراء في مدرجات الثالثة يسار والجماهير البيضاء غي مدرجات الثالثة يمين.


وقد شهد محيط ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب تشديدات امنية كبيرة، وذلك قبل انطلاق مواجهة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء.


في سياق متصل عقد الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وطارق حامد عدة جلسات مع لاعبي فريق الزمالك، قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة السوبر المصري امام الأهلي.


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