تقرير.. 6 مفاتيح أدت لسقوط ريال مدريد مع زيدان

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى مفاتيح خيبة الأمل في ريال مدريد، وهي المفاتيح الستة التي يحتاج الفرنسي زين الدين زيدان إلى تغيير أشياء كثيرة منها لـ اعادة تصحيح المسار، ويجب عليه أن يفعل ذلك بسرعة، لا يمكنه الإنتظار أكثر من ذلك، عليه أن يجد حلول جديدة وأن يمنح الفرصة لـ الشباب للعثور على الكثافة التي انتقدها هو بنفسه.





وأضافت صحيفة "ABC" الإسبانية، أن النقطة الأولى هي: الثورة المنتظرة لم تحدث، بعـد غياب زيدان لـ 284 يوماً، وبعد 192 يوماً من عودته زيدان تعاقد مع كل من هازارد، يوفيتش، ميندي، ميليتاو، أريولا ومع قدوم رودريغز بالإضافة لـ عودة خاميس، لكن زيدان ما يزال يعتمد بشكل كبير على الحرس القديم.





والنقطة الثانية: التخبط في إختيار اللاعبين، خاميس وبيل مع تجاهل تام من زيدان على الرغم من تأكيد النادي له على أنهم يمتلكون القدرات لـ البقاء، إعارة ريجيلون وشراء ميندي، والاستغناء عن ثلاث لاعبين من الوسط سيبايوس، كوفاسيتش، يورنتي، دون التعاقد مع بدلاء.





وغياب الحماس عن الشباب، على أي مدرب أن يصل مع لاعبيه إلى أعلى نقطة محفزة وتجديد دافع الحماس ويعتبر فينيسيوس أفضل مثال على هذه الفلسفة حيث يبلغ 19 عاماً، الموسم الماضي كان نقطة مضيئة، كان الأمل في مدريد، كان الجميع يمررون له الكرة من زملائه، الآن اللاعب يفقد الثقة.





فينيسيوس في باريس نزل بالدقيقة 79 مع خسارة الفريق 2 / 0 وقبلها في فياريال حدث نفس الشيئ، لماذا يتأخر التبديل لـ زيدان، يوفيتش فينيسيوس وفالفيردي يستحقون الفرصة، ابراهيم دياز ورودريجو يستحقون الإهتمام، ميليتاو وميندي يجب منحهم وقت أكبر، التغيير الحقيقي يجب أن يكون لهم.





النقطة الرابعة: مشكلة حراسة المرمى، بدأت المشكلة عندما رفض زيدان التعاقد مع كيبا أريزابلاجا مقابل 20 مليون يورو، والسبب كان محاولة الحفاظ على الأجواء الإيجابية، مع قدوم كورتوا في وقت لوبيتيجي حصلت المداورة، ثم جاء سولاري واعتمد على كورتوا واستمر على ذلك زيدان، ثم غادر نافاس.





في ريال مدريد يريدون من الحارس أن يقوم بالمعجزات وأن يوقف كل تلك الأهداف، توجيه اللوم كاملاً على الحارس يحول الانتباه عن المشكلة ، المشاكل الرئيسية في الفريق ليست في مركز الحراسة.





النقطة الخامسة: القرارات التكتيكية المثيرة للجدل، زيدان يرتكب العديد من الأخطاء التي كلفت مدريد غالياً ، لماذا لم يستمر على التشكيل الذي حقق به الفوز بالاسبوع الأول، لكنه أجلس فينيسيوس على دكة البدلاء، وكان الفريق أمام بلد الوليد يُعاني من انعدام السرعة في اللعب.





خطأ زيدان كان بإخراج لاعب خط وسط واقحام مهاجم وهو يوفيتش مما تسبب في التعادل من بلد الوليد مع خطة 4-2-4، المشكلة أنه لم يتعلم الدرس وكرر الخطأ أمام باريس مع خروج خاميس ودخول يوفيتش، مما جعله يخسر الوسط تماماً ويفقد السيطرة، توقف الإمداد للمهاجمين بسبب عدم وجود وسط.





النقطة السادسة: مشكلة ضعف التحضير والإصابات ، أصبحت تغيير المعد البدني مع كثرة الإصابات مشكلة حقيقية تواجة ريال مدريد، وتزيد وضعية زيدان تعقيداً، إصابة كل من ميندي، أسينسيو، خاميس، إيسكو، هازارد، رودريجو، إبراهيم مرتين، مودريتش وفالفيردي 10 إصابات خلال شهرين.



