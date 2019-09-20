فرنسا تزود لبنان بمعدات عسكرية بحرية لحماية حقول النفط والغاز في المتوسط

وقعت الحكومة اللبنانية في باريس، اليوم الجمعة، "خطاب نوايا" مع فرنسا لتزويدها بمعدات عسكرية، تخولها "حماية" حقول النفط والغاز البحرية في المستقبل.





وقال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، بعد لقائه الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، وفقاً لـوكالة "أ.ف.ب" إنه "سيتم استخدام الجزء الأكبر من هذه المعدات لتجهيز القوات البحرية اللبنانية وتزويدها بقدرات النقل الجوي والبحري"، مؤكدا أن "هذا الاستثمار أساسي للبنان لضمان سلامة حقوله النفطية والغازية البحرية والتنقيب فيها".





ووقع لبنان العام الماضي للمرة الأولى عقودا مع ثلاث شركات هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في المياه الإقليمية، فيما يستعد لبنان لحفر أول بئر قبالة شمال بيروت في ديسمبر المقبل، على أن تبدأ عمليات الحفر في رقعة تضم جزءا متنازعا عليه مع إسرائيل، في مايو المقبل.





وتسعى الولايات المتحدة منذ أشهر لإطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين، في وقت تتسارع فيه عمليات الاستكشاف والتنقيب في دول الجوار ومياه المتوسط، وهو ما يثير توترا بين دول عدة لا سيما قبرص وتركيا.





وقال الحريري في باريس إن فرنسا، التي تعد من الدول الداعمة تاريخيا للبنان، قد "أبدت مرة أخرى دعمها من خلال تقديم ضمانها للحصول على قرض بشروط سخية يصل إلى 400 مليون يورو" لشراء المعدات العسكرية المطلوبة.





وأوضح ماكرون من جهته أن خطاب النوايا الذي تم توقيعه يشكل جزءا "من المتابعة التطبيقية للالتزامات التي تعهدنا بها معا في مؤتمر روما في مارس 2018 لتزويد الجيش اللبناني بالمعدات".





وفي مؤتمر روما الذي خُصص لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، فتحت فرنسا خط ائتمان للبنان بقيمة 400 مليون يورو لدعم القوات المسلحة والقوى الأمنية، لا سيما البحرية منها، فيما تعهدت دول وجهات أخرى بتقديم موارد مالية.