رفع 980 طن قمامة وغلق 5 صيدليات في الدقهلية

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أصدر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، قرارا بالموافقة على غلق 5 صيدليات بالمنصورة وطلخا إداريًا لمدة شهر بسبب ممارسة النشاط دون تعيين مدير صيدلي.



ووجه شاروبيم بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، مشددا على استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والغذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة لردع المخالفين وتطبيق القانون وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملة المرور والتفتيش على عدد من الصيدليات بشارع وصفي شلبي بجديلة بالمنصورة، وقرى منشأة البدوي ودميرة وبطرة بمركز طلخا، بمعرفة إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة.



وعلي صعيد آخر أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن رفع تراكمات القمامة من مختلف مناطق وشوارع مراكز المنصورة وطلخا وشربين باجمالي 980 طن تم نقلها إلى المقلب العمومي بقلابشو ومصنع التدوير.



وفي إطار تكليفات محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لمختلف قطاعات الخدمات كل في نطاقه وتشديده على رفع مستوى النظافة والاستجابة لشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها وخاصة فيما يخص أعمال النظافة.



ففي مركز المنصورة قالت الأستاذة سوسن مجاهد رئيس المركز إنه تم رفع القمامة من منطقة حوض الزعفران وحوض ابن زيد ورفع 6 طن قمامة، كما تم رفع المخلقات والقمامة من القرى التابعة لرئاسة المركز ونقل 190 طن قمامة إلى مصنع التدوير بسندوب.



كما قامت رئاسة المركز بمتابعة اعمال النظافة والتجميل بطريق سندوب أجا والطريق الدائري وعدد من الطرق الرئيسية وكوبري سندوب العلوي أمام مستشفى المنصورة العسكري وتم رفع 35 متر رمال واتربة، وتم عمل صيانة لأعمدة الإنارة بطريق المنصورة دمياط الشرقي وردم ماتم حفره لبناء مدفن دون الحصول علي ترخيص بقرية ميت مزاح،ورفع الاشغالات أسفل كوبري سندوب العلوي.



وفي مركز طلخا قال الأستاذ محمد أمين إن ما تم رفعه 128 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بمدينة طلخا والوحدات المحلية التابعة، وازالة سقف الدور السادس العلوي لبناء مخالف بحوض الزعفران بجوار المعهد اللاسلكي للبناء بدون ترخيص ومصادرة مواد وأدوات البناء واتخاذ الاجراءات القانونيه.



كما قامت رئاسة المركز باعادة رصف وترميم طريق السماد من كوبري العواضي حتي مزلقان السكه الحديد من خطة رد لاصله، كما تم تدعيم مركز شباب اورمان طلخا بأدوات ومهام رياضية تشمل طاولة بلياردو بمشتملاتها، طاولة بنح بونج، عدد 15 طاوله، عدد60 كرسي، وكولدير مياه، عدد 8 كرة قدم.

