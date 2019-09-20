موندو ديبورتيفو: مورينيو سيتولي قيادة ريال مدريد في حال تعثر زيدان في كلتا المباراتين





كشفت تقارير صحفية اسبانية، عن ظهور شبح مورينيو، في مباراة إشبيلية القادمة بالدوري، المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مباراة إشبيلية وأتلتيكو مدريد في الدوري ستكون حاسمة للمسيرة التدريبية للفرنسي زين الدين زيدان سواء بالاستمرار أو الرحيل.





ويبدو أن خسارة الفريق أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3/0، كانت السبب الرئيسي في تدهور العلاقة بين بيريز، رئيس النادي وزيدان، لذلك أي خسارة أخرى خاصة في المباراة المقبلة أمام إشبيلية قد تطيح بزيدان خارج أسوار سانتياجو برنابيو.





شبح مورينيو يظهر لزيدان

وأكدت الصحيفة الإسبانية، على أن البرتغالي جوزيه مورينيو أحد أبرز المرشحين لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد الإسباني، في حالة إقالة الأخير.





موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية

تنطلق مباراة برشلونة ونظيره إشبيلية، في تمام التاسعة مساء الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، والمقرر إقامتها على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري.



