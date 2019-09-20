حبس ربة منزل لاتهامها بالنصب على المواطنين في القناطر الخيرية 

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أمر هيثم خضر رئيس نيابة القناطر الخيرية، بحبس ربة منزل 4 ايام علي ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة إنشاء جمعية مقابل أرباح شهرية.





وكان قد تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث مركز القناطر، بورود بلاغات في المحضر رقم 9278 إدارى مركز القناطر من "سماح ع ع" ربة منزل و"آية ع ع" ربة منزل وآخرين وجميعهم مقيمين أبو الغيط دائرة المركز بتضررهم من إحدى السيدات وتدعي "دلال و ن" وشهرتها " بوسي" لقيامها بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية على سبيل إنشاء جمعية ومشاركة كل منهم بنسبة أسهم مختلفة القيمة تتراوح ما بين 5000 جنيه و10000 جنيه لكل فرد مقابل تحصلهم على أرباح شهرية غير محددة القيمة.



وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو في حقها بمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة ورددت مضمون ما جاء بأقوال الشاكيات.



وتحرر محضر بالواقعة واحيلت المتهمة الي النيابة التى أصدرت قرارها السابق.



وقرر رئيس نيابة قليوب، الخميس، حبس مستريح 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامه بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من ضحاياه بحجة استثمارها فى الادوية والمستحضرات الطبية.





وكان قد تلقى اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية، اخطارا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب بورود عدة بلاغات من اصحاب الصيدليات بتعرضهم للنصب على يد محمود.ا.ع مندوب مبيعات بشركة ادوية الى استولى منهم على مبالغ طائلة تخطت 10 ملايين جنيه بحجة استثمارها فى تجارة الادوية مستغلا عمله بشركة ادوية وكون شقيقه صيدلى وصاحب صيدلية بالمدينة.



تشكل فريق بحث اشرف عليه اللواء هشام سليم مدير ادارة البحث الجنائي وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية للتحري حول الواقعة ومدى صحتها.



وتبين من التحريات ان المتهم استغل صفته كمندوب مبيعات لاحدى شركات الادوية الكبرى واوهم ضحاياه من الاطباء اصحاب الصيدليات بقدرته على المكسب السريع عن طريق تاسيس شركة مساهمة فى تجارة الادوية واستولى على 10 ملايين جنيه واختفى بعد اسابيع بمحافظة القاهرة.



وتمكنت وحدة مباحث القسم باشراف المقدم محمود عقل بالتنسيق مع الاجهزة الامنية بالقاهرة من ضبط المتهم قبل هروبه وضبط بحوزته جواز سفر وشهادة التخرج وشهادة تأدية الخدمة العسكرية ومبلغ مالى حيث كان ينوى السفر خارج البلاد وبالعرض على النيابة العامة امرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

