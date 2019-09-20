محافظ الدقهلية: 133 ألف سيدة تلقوا الخدمة خلال حملة "حقك تنظمي"





أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على اختتام فعاليات الحملة التنشيطية المجانية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" والتي انطلقت الأحد 8/9/2019 على مرحلتين، شملت كل مرحلة 9 إدارات صحية، واستمرت كل واحدة 5 أيام.وأوضح محافظ الدقهلية أن عدد المستفيدات من الحملة بلغ 132ألف و794منتفعة وبلغ عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية 76 ألف و851 بالإضافة إلي العديد من الخدمات الأخرى حيث تم فحص8237 سيدة بالموجات فوق الصوتية،ومتابعة الحمل4724،وكشف نساء9371.ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إنه تم الكشف علي27ألف و211 في أمراض الباطنة، و23 ألف و459 الاطفال وذلك من خلال 459 وحدة ثابتة، 34 عيادة متنقلة، وتم تنفيذ 95 ندوة اعلامية في مبادرة(أيامنا أحلي) بمراكز الشباب والكنائس والوحدات المحلية والجمعيات الاهلية، وعدد 1000 ندوة بالوحدات الصحية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة والتوقيت الأمثل للحمل وصحة الأم والطفل ومخاطر الزواج المبكر وختان الإناث.وعلي صعيد اخر اعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن أنه تم الكشف على 651 الف مريض وإجراء 5 آلاف و10عملية جراحية كبرى وصغرى وذات مهارة خلال شهر أغسطس الماضي.وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه تم إجراء 29 ألف و289 جلسة غسيل كلوي مقسمة إلى ثلاث شرائح ايجابي فيروس CB والسلبي منها وتم استقبال 1140 طفل من حديثي الولادة بالحضانات، مؤكدا على توفير كل الدعم اللازم للمستشفيات، مشددا على التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والرعاية الصحية لخدمة جميع المرضى بمحافظة الدقهلية.ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة أنه تم إجراء 5010 عملية مابين كبرى وصغرى وذات مهارة، وإجراء مناظير تشخيصية وعلاجية لعدد 500 حالة، وأشعة عادية لـ47723 حالة، وأشعة موجات فوق صوتية ل 15613 حالة، وأشعة مقطعية لـ5000 حالة،كما تم إجراء رنين مغناطيسي ل380 حالة.وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قد أعلن سابقا عن حصول مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة على المركز الأول في التقييم الإحصائي لمعايير مكافحة العدوى على مستوى المديريات الصحية في جميع محافظات الجمهورية، والتي قامت فرق العمل التابعة للإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة بالمرور عليها خلال العام الماضي 2018، وحتى نهاية فبراير الماضي.وأشار المحافظ، إلى أن 3 مستشفيات بالدقهلية حققت المراكز الأولى ضمن أفضل عشر مستشفيات تطبق معايير مكافحة العدوى، وهي "مركز أورام ميت غمر، ومستشفى التأمين الصحي بسندوب، ومستشفى المنصورة الدولي".وأكد شاروبيم أن قطاع الصحة بالدقهلية يعد واحدًا من أكثر القطاعات الخدمية تميزا كما أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالدقهلية تعمل على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى كفاءة ممكنة.وقالت الدكتورة لميس حمدى، مديرة الحضانات بمحافظة الدقهلية، أن عدد الحضانات بالدقهلية وصل 414 حضانة و90 جهاز تنفس، تم توفيرها بجهود مشتركة مع المجتمع المدنى ووزارة الصحة.وأشارت مديرة الحضانات إلى توجههم إلى التوسع في إنشاء وحدات متخصصة مثل وحدة القلب في ميت غمر، وتطبيق نظام التذكرة الموحدة وتم تعميمها وتدريب الأطباء على أجهزة التنفس الصناعى، وعلى أعمال مكافحة العدوى، وتنظيم دوره بالتعاون مع معمل مهارات جامعة المنصورة مع الدكتور عمرو يس على، على الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم.وأوضحت" حمدى" أن الحضانات متوافرة في مستشفيات في الدولى ٢٢، وفى طلخا٢٥، وفى المستشفى العام ١٨ حضانة، وشربين وبلقاس٢٥، والجمالية٢٠، والمنزلة٢٥، وميت غمر 22، والمطرية تحت التطوير لتصل إلى ٢٠، وأجا 32 حضانة ومنية النصر٢٥، وشاهور 20 حضانة، وشبراهور وصلت إلى ٢٠ حضانة، مشيرة إلى تزويد الحضانات بكبسولة الصفرا.وأكدت مديرة حضانات الدقهلية أن الحضانات التابعة لوزارة الصحة تستقبل من ١٢٠٠ إلى١٥٠٠ طفل شهريا بالدقهلية، بعدد قد يصل إلى ١٨ ألف طفل سنويا.وأشار وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكى، إلى عدم وجود أي قوائم انتظار في الحضانات كما كان في السابق، والتي كانت يستمر خلالها الانتظار لمدة شهور وكان من بين الحالات من يتوفى قبل الدخول، ونغطى أنفسنا خلال ساعات، ولا يتجاوز الانتظار على أقصى تقدير 24 ساعة.