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صدمة جديدة لمحمد صلاح.. ليفربول يقرر مكافأة ماني على طريقته الخاصة 

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:46 م
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صدمة جديدة لمحمد صلاح.. ليفربول يقرر مكافأة ماني على طريقته الخاصة 
ماني
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محمد علي
 
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قالت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ليفربول قد يخلف وعده لنجم ليفربول محمد صلاح، وذلك بشأن جعله الأعلى أجرًا داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما ظهرت تقارير عن قيام ليفربول بتقديم عرض رسمي إلى النجم السنغالي ساديو ماني لتجديد عقده مع الفريق، وجعله هو أعلى لاعب أجرًا في صفوف النادي.

وكانت صحف إنجليزية قد تحدثت في شهر أغسطس الماضي، عن كون هناك مفاوضات جارية بين ليفربول من جهة، وبين وكيل أعمال محمد صلاح من جهة أخرى، وذلك من أجل تجديد عقد اللاعب مع الفريق، وحصوله على نحو 350 ألف باوند أسبوعيًا، وهو ما يجعله اللاعب الأغلى على مستوى الدوري الإنجليزي بأكلمه، ولكن صحيفة ماركا قد فجرت مفاجأة، وقالت بأن ساديو ماني سيكون هو أعلى لاعب في ليفربول وبالتالي أعلى من محمد صلاح.

الصحيفة الإسبانية قالت في تقريرها، أن ليفربول يريد مكافأة ساديو ماني على مستواه في الفترة الأخيرة، حيث سجل أربعة أهداف وصناعة هدف في خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى تسجيله لهدفين في مباراة السوبر الأوروبي الذي فاز به ليفربول على حساب تشيلسي هذا الموسم.

وأوضحت ماركا، بأن ماني سيوقع على عقد جديد يجعله يبقى في ليفربول حتى عام 2025، براتب يتخطى 13 مليون يورو في الموسم الواحد، وبالتالي سوف يتجاوز زميله في ليفربول، محمد صلاح.

ويذكر أن ماني الأن لديه عقد يربطه بالفريق حتى عام 2023 براتب أسبوعي مقدر بـ150 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعدما كان اللاعب قد أنضم إلى ليفربول في صيف عام 2016 قادمًا من ساوثهامبتون.
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