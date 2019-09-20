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برشلونة يواجه أزمة جديدة قد تكلفه 80 مليون يورو بسبب "جريزمان"

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:40 م
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برشلونة يواجه أزمة جديدة قد تكلفه 80 مليون يورو بسبب جريزمان
جريزمان
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علاء خليف
 
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كشفت تقارير صحفية اسبانية أن نادي أتليتكو مدريد يطلب من نظيره برشلونة الاسباني مبلغ 80 مليون يورو، بسبب مخالفة ارتكبها النادي الكتالوني في التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان والذي انضم لصفوف البرسا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أتلتيكو مدريد يريد 80 مليون يورو بشأن صفقة جريزمان، وذلك بسبب مخالفة برشلونة لأسلوب كسر عقد النجم الفرنسي والتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الماضية.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد يمتلك أدلة قاطعة بأن برشلونة تواصل مع جريزمان خلال شهر مارس الماضي، وانتظر لابرام الصفقة بشكل رسمي لما بعد 30 يونيو حيث انخفض الشرط الجزائي من 200 مليون يورو إلي 120 مليون يورو، ولذا يطالب الاتليتي ادارة البرسا بالحصول علي 80 مليون يورو اخري.

وكان نادي أتليتكو مدريد قد تقدم بشكوى إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليغا الإسبانية من أجل المطالبة بمبلغ 80 مليون يورو إضافية يثبت فيها مخالفة برشلونة العقد ودفع 120 مليون يورو بدلا من 200 مليون يورو.

وأشارت تقارير أن شكوي أتليتكو لا تتضمن أي مخالفة من جانب نادي برشلونة في تعاقده مع جريزمان، مما قد يدفع الاتحاد الاسباني لغلق هذا الملف دون حصول الاتليتي على أي أموال إضافية من برشلونة.

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