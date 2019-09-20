ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

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استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، عدد 2 سفينة حاويات وعدد 5 سفينة بضائع عامة. بينما غادر عدد 3 سفينة حاويات وعدد 4 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة.

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 8600 طن فوسفات و170 طن رخام و5900 طن رمل و18252 طن يوريا، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 101120 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 11689 طنا.



وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2685 طن قمح، في حين غادر عدد 125 سيارة نقل محملة بـ 5665 طن قمح.





من جانبه أصدر اللواء بحري وليد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة، 3 قرارات بتحصيل رسوم على خدمات إشغال المسطح المائي، وتحديد مقابل خدمة الربط على شبكة معلومات المنظومة الآلية بميناء دمياط، والقواعد الخاصة بحجز الأرصفة والتراكي عليها بالميناء.



القرار الاول هو زيادة بنسبة 5% على الرسوم المقررة ثابتة سنويا مع جواز إعادة النظر في تحصيل مقابل إشغال كلما دعت الضرورة لذلك، مع إضافة نسبة 10% من الإيراد المحقق للقائمين على التحصيل والتشغيل، وحمل القرار رقم 662 لسنة 2019.



وحمل القرار الثاني، تحديد مقابل 100 جنيه على الشهر مقابل خدمة الربط على شبكة معلومات المنظومة الآلية للهيئة، بالإضافة إلى مقايسة عملية التوصيل والتركيب، كما تضمن القرار زيادة الفئة الواردة بهذا القرار بنسبة 71% سنويا مع إعادة النظر في تلك الفئة كلما دعت الضرورة، وحمل القرار رقم 663 لسنة 2019.



وجاء القرار الثاني هو العمل بالقواعد المرفقة بالقرار في شأن عملية حجز الأرصفة والتراكي عليها، على أن يلغى قراري هيئة ميناء دمياط السابقة والتي حملت رقمي 355 لسنة 1987 و659 لسنة 2016، وذلك طبقا للقرار رقم 664 لسنة 2019.