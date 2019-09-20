إحباط محاولة تهريب ربع مليون جنيه عبر مطار سوهاج
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:35 م
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هبة عبد الحفيظ
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مطار سوهاج الدولي، من ضبط شخص مقيم محافظة قنا، بحوزته "مائتان وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة جنيه، وخمسمائة كرت شحن خطوط هواتف محمول خاصة بإحدى شركات الاتصالات"، أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية مخفاه داخل إحدى حقائبه.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرايمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على كافة منافذ البلاد.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرايمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على كافة منافذ البلاد.
وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت تعديلاً لبعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وشملت التعديلات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريدة أيهما أكبر كل من خالف أحكام المادة 111 والمادة 114.
ونصت التعديلات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ وبإحدى العقوبتين كل من خالق أحكام المادة 116 من القانون.
وتنص المادة 116 على أن إدخال النقد الأجنبي للبلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عن مصادره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها.
وفي جميع الأحوال، تضبط الكميات والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
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