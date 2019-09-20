قبل موقعة السوبر.. ننشر التشكيل المتوقع في مباراة الأهلي والزمالك اليوم
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:24 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
يشهد استاد برج العرب بالأسكندرية اليوم الجمعة موقعة كأس السوبر المصري، في مباراة الأهلي والزمالكالنارية، حيث تبدأ مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، بحضور جماهيري يبلغ 10 ألاف مشجع للفريقين.
ويبحث متابعي مباراة كأس السوبر المصري عن تشكيل الأهلي وتشكيل الزمالك قبل المباراة، لذلك سنقدم لكم فيما يلي تشكيل المارد الأحمر والقلعة البيضاء قبل مباراة السوبر النارية.
تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة السوبر المصري
كشفت تدريبات الأهلي في اليومين الأخيرين تحت قيادة مدرب الأهلي الجديد السويسري، رينية فايلر، ملامح تشكيل نادي القرن في مباراة السوبر المصري، والذي من المتوقع بأن يأتي على النحو التالي ذكره:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، ياسر إبراهيم وعلي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، أحمد الشيخ ورمضان صبحي.
خط الهجوم: مروان محسن.
تشكيل الزمالك المتوقع في مبارة السوبر المصري
قاد ميتشو المدير الفني الصربي لفريق الزمالك العديد من المباريات مع القلعة البيضاء، حيث خاض مع القلعة البيضاء 6 مباريات حتى الآن، لذا فإنه من السهل أن تتوقع الطريقة والرسم التكتيكي، الذي سيلعب به الزمالك فيمباراة السوبر اليوم أمام النادي الأهلي، ويتوقع أغلب المحللين أن يكون تشكيل الزمالك في مباراة الليلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: المفاضلة بين عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، محمود علاء، حمدي النقاز.
خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، أوباما، أشرف بن شرقي، شيكابالا.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
Advertisements
- مبروك: يجب عدم الحكم على فايلر غدًا أو في مواجهة السوبر المصري
- السوبر المصري - مفاجأت في التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك
- مفاجآت في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الأهلي في السوبر
- مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك
- مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في السوبر المصري
- ظهور لـ ياسر إبراهيم وقفشة في تشكيل الأهلي الأقرب أمام الزمالك فى السوبر
- التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر
- تشديدات أمنية مكثفة حول محيط برج العرب استعدادًا للسوبر
- كواليس جلسة فايلر مع مهاجمي الأهلي قبل موقعة السوبر
- فايلر يحذر مدافعي الأهلي من نجم الزمالك
المزيد عن: موعد مباراة السوبر موعد مباراة الاهلي والزمالك مباراة سوبر مباراة الاهلي والزمالك كاس السوبر المصري تشكيل الزمالك تشكيل الاهلي السوبر المصري الزمالك في السوبر الاهلى والزمالك اليوم الاهلى والزمالك الاهلي في السوبر المصري الاهلي في السوبرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر