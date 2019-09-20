البورصة الهندية تسجل أكبر مكاسب يومية منذ 10 سنوات

سجلت البورصة الهندية اكبر وتيرة صعود يومي منذ 10 أعوام، بعد خفض الضرائب لأدني مستوياتها اليوم الجمعة، بقيادة قطاع البنوك والسيارات وبالتزامن مع تسجيل الروبية الهندية مكاسب في حين تراجعت أسعار السندات الحكومية، ما دفع العائد على تلك الديون للصعود نظراً لوجود علاقة عكسية بين الأسعار والعائد.





وصعد مؤشر سينسيكس في بورصة مومباي ليغلق عند مستوى 38014.6 نقطة، وذلك بارتفاع 5.3 بالمائة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ مايو 2009.





وصعد مؤشر "نيفتي 50" للأسهم الهندية بنسبة تتجاوز 5.3 بالمائة ليغلق عند مستوى 11274.2 نقطة.





وتأتي المكاسب في الأسهم الهندية بقيادة ارتفاع أسهم قطاعي البنوك والسيارات.





وقفز مؤشر "ستاندرد آند بورز بي.إس.إيه" للسيارات بنحو 10 بالمائة، وهي أكبر وتيرة ارتفاع يومي في نحو عقد من الزمن.





كما أن مؤشر أسهم البنوك ارتفع بنحو 8 بالمائة وهي أكبر مكاسب يومية في 6 سنوات تقريباً.





وارتفع العائد على سندات الحكومة في الهند لآجل 10 سنوات بنحو 15 نقطة أساس، وهو أكبر وتيرة ارتفاع يومي منذ شهر يناير الماضي.





وصعدت الروبية الهندية أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 0.5 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 70.9450 روبية.



