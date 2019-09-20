ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مواطنون عن أتوبيسات النقل الجديدة: "نظيفة ومكيفة وسعر التذكرة مناسب

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:19 م
Advertisements
مواطنون عن أتوبيسات النقل الجديدة: نظيفة ومكيفة وسعر التذكرة مناسب
المواطنون
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقرير مصور يرصد آراء المواطنين في أتوبيسات النقل الجديدة.

وقال أحد المواطنين، "الخدمة ممتازة، والسائقين تم اختيارهم بعناية كبيرة، وعايزين يكون لهم موقف خاص بهم"، وعقبت مواطنة آخرى: "بركب أتوبيسات النقل الجديدة عشان التكييف بيكون عالي، ووصلة الشواحن بتنفع".

وأضاف أحد مستخدمي أتوبيسات النقل الجديدة، "الأتوبيس فيه هدوء، والخدمة محترمة، وتابع آخر: "أحسن من المواصلات التانية، نظيف ومكيف.. ولكن ياريت يكون فيه صيانة مستمرة حتى يحافظ على مستواه".

وأكد آخر، أن خطوط أتوبيسات النقل الجديدة تخدم أماكن حيوية، و
توفر في الوقت، وسعر التذكرة مناسب للخدمة المقدمة، مضيفا: "يكفي أنه نكيف في حر الصيف".

هذا وقد تسلمت محافظة القاهرة نحو 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي، حيث سيصل العدد الكلي إلى 121 أتوبيس، حيث ستساهم الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى توفير 342 مليون جنيه سنويا كانت تستخدم في استيراد الوقود.

وأوضحت هيئة النقل العام أنه بعد 4 سنوات من الآن ستتمكن الهيئة من تحويل كل أسطولها للعمل بالغاز الطبيعي، حيث يوجد لديها الآن نحو 3 آلاف أتوبيس يعمل بالسولار، مما سيرفر للهيئة نحو 342 مليون جنيه سنويا.

وتعتبر أتوبيسات النقل الجديدة صديقة للبيئة، ولا تستهلك وقود بصورة كبيرة، وبها أعلى مواصفات الجودة، ونسبة التصنيع المحلي بها تتجااوز الـ 60%.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
العدالة
-
x
17:20
-
أبها
الفيحاء
-
x
17:35
-
الوحدة
النصر
-
x
19:20
-
الحزم
السوبر المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك