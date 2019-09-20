مواطنون عن أتوبيسات النقل الجديدة: "نظيفة ومكيفة وسعر التذكرة مناسب



وتعتبر أتوبيسات النقل الجديدة صديقة للبيئة، ولا تستهلك وقود بصورة كبيرة، وبها أعلى مواصفات الجودة، ونسبة التصنيع المحلي بها تتجااوز الـ 60%.





عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقرير مصور يرصد آراء المواطنين في أتوبيسات النقل الجديدة.وقال أحد المواطنين، "الخدمة ممتازة، والسائقين تم اختيارهم بعناية كبيرة، وعايزين يكون لهم موقف خاص بهم"، وعقبت مواطنة آخرى: "بركب أتوبيسات النقل الجديدة عشان التكييف بيكون عالي، ووصلة الشواحن بتنفع".وأضاف أحد مستخدمي أتوبيسات النقل الجديدة، "الأتوبيس فيه هدوء، والخدمة محترمة، وتابع آخر: "أحسن من المواصلات التانية، نظيف ومكيف.. ولكن ياريت يكون فيه صيانة مستمرة حتى يحافظ على مستواه".وأكد آخر، أن خطوط أتوبيسات النقل الجديدة تخدم أماكن حيوية، وتوفر في الوقت، وسعر التذكرة مناسب للخدمة المقدمة، مضيفا: "يكفي أنه نكيف في حر الصيف".هذا وقد تسلمت محافظة القاهرة نحو 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي، حيث سيصل العدد الكلي إلى 121 أتوبيس، حيث ستساهم الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى توفير 342 مليون جنيه سنويا كانت تستخدم في استيراد الوقود.وأوضحت هيئة النقل العام أنه بعد 4 سنوات من الآن ستتمكن الهيئة من تحويل كل أسطولها للعمل بالغاز الطبيعي، حيث يوجد لديها الآن نحو 3 آلاف أتوبيس يعمل بالسولار، مما سيرفر للهيئة نحو 342 مليون جنيه سنويا.