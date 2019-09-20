جماهير ريال مدريد تنقلب على "زيدان" بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان

بين ليلة وضحاها تحول جمهور ريال مدريد من المطالبة بالتعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق وتقديم الدعم والمساندة له، إلي الهجوم وتوجيه الإنتقادات العنيفة إليه بعد النتائج المخيبة التي يحققها النادي الملكي تحت قيادته بالموسم الحالي، سواء في الدوري الاسباني أو دوري أبطال أوروبا.





وخاض ريال مدريد تحت قيادة "زيدان" 4 مباريات في بطولة الدوري الاسباني، حيث استهل مشواره في الليجا بالفوز علي سيلتا فيجو، ثم حقق تعادلين متتاليين أمام فريق بلد الوليد 1-1، ثم فياريال 2-2، قبل أن يحقق فوز صعب على حساب فريق ليفانتي بنتيجة 3-2، ليحصد 8 نقاط يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا.





وتعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-0، في أولي جولات دور المجموعات للبطولة في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، مما قاد الفريق لمؤخرة مجموعته والتي تضم معهما ايضا كلوب بروج البلجيكي، وجالاتا سراي التركي.





بعد خسارة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان تعرض "زيدان" لإنتقادات عنيفة من جانب الجماهير المدريدية، حيث طالبت بضرورة إقالته من تدريب الملكي، والتعاقد مع مدرب جديد يعيد الفريق لمساره الصحيح بمختلف البطولات.





وقال الإعلامي الاسباني ايدو أجيري لـ"الشرينجيتو": " جماهير ريال مدريد فقدوا الثقة في زين الدين زيدان"، مؤكدا أنه خذل الجمهور المدريدي والذي كان يعول عليه كثيرا في اعادة هيبة وبريق الفريق الذي فقده خلال الفترة الماضية.



