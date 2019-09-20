مصدر يكشف لـ "الفجر" حقيقة إقالة محافظ البحر الأحمر

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نفى مصدر رفيع المستوى بديوان عام محافظة البحر الأحمر، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من شائعات بخصوص إقالة محافظ البحر الأحمر.



وأكد المصدر أن محافظ البحر الأحمر مستمر في منصبه ولا توجد أي معلومات بهذا الصدد من قبل أي جهات رسمية، وأن كل ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي ما هو إلا مجرد شائعات.



وقال المصدر إن محافظ البحر الأحمر دخل صباح الأربعاء مستشفى الجلاء العسكري، بعد شعوره بالأم حادة في القدم اليمنى بعدما غادر محافظة البحر الأحمر لحضور اجتماع مجلس المحافظين لأول مرة بمحافظة بورسعيد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقد تم إرسال اعتزاز لعدم حضوره جلسة مجلس المحافظين التي انعقدت أمس الخميس وقد تم نقلة مساء يوم الأربعاء إلى المركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية حيث تبين كان إصابتة بجلطة في القدم.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "لفجر" تم السيطرة على آثار الجلطة، مؤكد أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر في تحسن داخل مركز الطب العالمى وعندما يتماثل للشفاء سيعود مباشرة الي محافظة البحر الأحمر، لمباشرة اعماله الطبيعية.



وأوضح المصدر أن كل ما يتم تناوله عن صدور قرار بإقالته أو ما شابه ذلك عاري تماما من الصحة، مؤكدا أنه لا يوجد أي شيء رسمي أو أي إشارات داخل الديوان العام خاصة بهذا الشأن.





وكان تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منذ عدة أيام أخبار حول إقالة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وذات تلك الشائعات بعد انعقاد الإجتماع التنفيذي لمجلس المحافظين لأول مرة في محافظة بورسعيد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدم حضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بسبب وعقة صحية وعلى آثارها تم حجزة بمركز الطب العالمى بطريق مصر الإسماعيلية.



وتناولت بعض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء لبعض القيادات لتولي منصب محافظ البحر الأحمر خلفا عن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بعد إقالته، وهذا الذي تم نفيه تماما من مصدر رفيع المستوى بديوان عام المحافظة.