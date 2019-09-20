إعلامي مدريدي: لا أريد عودة "مورينيو" لتدريب الريال

بدأت أنباء قوية تتردد داخل أروقة نادي ريال مدريد عن الإطاحة بالفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري الاسباني، وتعثره أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان كان افتتح مشواره بالدوري الاسباني بالفوز علي سيلتا فيجو، ثم حقق تعادلين متتاليين أمام فريق بلد الوليد 1-1، ثم فياريال 2-2، قبل أن يحقق فوز صعب على حساب فريق ليفانتي بنتيجة 3-2، ليحصد 8 نقاط يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا.





أما في بطولة دوري أبطال أوروبا نال فريق ريال مدريد هزيمة قاسية أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-0، في أولي جولات دور المجموعات للبطولة، مما عرض المدرب الفرنسي لانتقادات عنيفة بعد انتهاء المباراة، وطالبت الجماهير المدريدية ضرورة إقالته من منصبه حتي لا يتكرر سيناريو الموسم الماضي والذي شهد خسارة الريال كافة البطولات.





وبدأ يتردد اسم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد، بقوة للعودة لقيادة الفريق الملكي مرة أخري خلال الفترة القادمة خلفًا لـ"زيدان"، خاصة وأن السبيشيال وان سبق وحقق نجاحات كبيرة رفقة الفريق المدريدي.





من جانبه قال الاعلامي المدريدي "خوانما رودريجيز" لبرنامج ( الشرينجيتو) :"لا اريد أن يعود مورينيو إلى ريال مدريد".





وفي حالة استقرار ادارة نادي ريال مدردي على الاطاحة بـ"زيدان" من تدريب الفريق سيكون البرتغالي "مورينيو" المرشح الأول لخلافتة، خاصة وأنه لم يرتبط بأي فريق منذ رحيله عن تدريب مانشستر يونايتد.



