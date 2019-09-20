الفنان الكويتى فيصل الراشد يعتزل الفن.. تعرف على السبب
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:05 م
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الفجر الفني
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أعلن الفنان الكويتي فيصل الراشد، اعتزاله الفن بعد مشوار طويل جدا في عالم الغناء والتلحين، حيث بدأ مسيرته الفنية منذ ما يقرب من 23 عامًا.
وأعلن فيصل الراشد، قرار الاعتزال من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "الأنستجرام"، وقال به :"هذا اللي تبيه يالهندي انت ومفارش ؟ يالله سوو بارتي على اعتزالي اليوم بمناسبة النصر".
وجاء الاعتزال بسبب كل من سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وعبدالله مخارش، المشرف على الفعاليات الفنية للهيئة العامة للترفيه بالمملكة، حيث طالبهم بالاحتفال بمناسبة اعتزاله.
يذكر أن اعلنت الفنانة إليسا، إعتزالها الفن مؤخرًا أيضًا، ويرجح أن السبب خلف إعتزالها هي شركة "روتانا" أيضًا، حيث وصفت الوسط الفني بالمافيا.
وكانتأصدرت أمس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بيانا بفسخ تعاقدها مع المطرب الكويتي فيصل الراشد لمخالفته للعقد المتفق عليه مع الشركة.
ولم توضح الشركة الأسباب الحقيقية لفسخ التعاقد مع الفنان الكويتي، وإزالة ألبومه الغنائي "أنا الأستاذ" من على قناتها بموقع الفيديوهات "يوتيوب" ومن صفحاتها أيضا بمواقع التواصل الاجتماعي.
والحقيقة أن سبب فسخ التعاقد مع الفنان فيصل الراشد، هو غنائه لدولة قطر، وهو الأمر الذي تسبب في منع دخوله لعدد من البلدان العربية منهم البحرين، السعودية، الإمارات.
وفي بيان لها منذ قليل أعلنت شركة روتانا "للصوتيات والمرئيات" فسخ تعاقدها مع المطرب الكويتي فيصل الراشد.
واتهمت الشركة الراشد، الشذ عن قانون الشركة والاخلال ببنود العقد المبرم بينهما.
وأشارت إلى انه سيتم حذف جميع المحتوى المتعلق بالألبوم الرقمي الخاص بالراشد، الذي يحمل عنوان "أنا الأستاذ".
وكان انتهى الفنان الكويتي فيصل الراشد، والممثل السعودي سفير الإنسانية فايز المالكي، من تصوير أغنية وطنية بعنوان "عيال زايد" ، يهديانها باسم دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، الى دولة الإمارات العربية المتحدة، شكراً منهم على مواقفها ووقفتها في دعم ومساندة الدول العربية كافة، مستمرين بكل جد وإصرار بما بدأه الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" في هذا الجانب الإنساني والمعنوين، وذلك ضمن أجواء الزمنين القديم والحديث، مجسدين ذلك بصور ومونتاج بين الأبيض والأسود للجيل الماضي، والملون للأحداث الحديثة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأوضح فيصل الرشد أن فكرة "الكليب" أنه يسافر من الكويت الى السعودية، من أجل مرافقة فايز المالكي الى الإمارات وأبوظبي بالتحديد، مستخدمين سيارة قديمة كلاسيكية كالتي كان يملكها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بهدف نقل الصورة الكاملة المعبرة لفكرة الإهداء الى عيال زايد الذين أظهروا بوقفاتهم أنهم الأخوة وقت الشدائد، والذي يقول كاتب كلمات الأغنية "حامد بن حمد" من خلال غناء فيصل الراشد وبمشاركة فايز المالكي:
ياهلي عزوتي ياعيال زايد
ياهل الفعل في اليوم العسير
حاطكم ذخر لايام الشدايد
يوم كلن بربعه يستجير
فعلكم يا هل الطولات كايد
وماتعرفون كلمة مايصير
شعب كامل ولكن قلب واحد
من زبنكم ابد يبشر بخير
مات زايد لاحشى مامات زايد
كلكم زايد كبيرن مع صغير
كل اماراتي لهذي الدار قايد
الاماراتي بفعله غير غير.
ومن جهته أكد الممثل السعودي فايز المالكي أدائه الغنائي في أغنية "عيال زايد" الى جانب المطرب فيصل الراشد، واصفاً في حديثه المختصر والمعبر: "كلنا عيال زايد"، مضيفاً: إنه عمل يستحق أن يصل الى كل بيت في الإمارات من أبناء زايد رحمه الله، موضحاً أن فكرة تصويره ستقوم بايصال هذا العمل الذي يستحقه الإماراتيين جميعاً، لأنهم كذلك، حسب وصفه.
وتم تصوير "عيال زايد" ما بين مصر وأبوظبي في الإمارات، مع المخرج سعود الرسلاني، بتنفيذ طاقم عمل متخصص، بعد أن جاءت الكلمات للشاعر حامد بن حمد ومن الحان الفلكلور، وسيتم الإنتهاء من عملية المونتاج قريباً لعرضها وبثها عبر الإذعات والقنوات التلفزيونة وعبر وسائل التواصل الإجتماعي في جميع دول الخليج والوطن العربي.
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