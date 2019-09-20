الفنان الكويتى فيصل الراشد يعتزل الفن.. تعرف على السبب

أعلن الفنان الكويتي فيصل الراشد، اعتزاله الفن بعد مشوار طويل جدا في عالم الغناء والتلحين، حيث بدأ مسيرته الفنية منذ ما يقرب من 23 عامًا.





وأعلن فيصل الراشد، قرار الاعتزال من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "الأنستجرام"، وقال به :"هذا اللي تبيه يالهندي انت ومفارش ؟ يالله سوو بارتي على اعتزالي اليوم بمناسبة النصر".





وجاء الاعتزال بسبب كل من سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وعبدالله مخارش، المشرف على الفعاليات الفنية للهيئة العامة للترفيه بالمملكة، حيث طالبهم بالاحتفال بمناسبة اعتزاله.





يذكر أن اعلنت الفنانة إليسا، إعتزالها الفن مؤخرًا أيضًا، ويرجح أن السبب خلف إعتزالها هي شركة "روتانا" أيضًا، حيث وصفت الوسط الفني بالمافيا.





وكانت أصدرت أمس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بيانا بفسخ تعاقدها مع المطرب الكويتي فيصل الراشد لمخالفته للعقد المتفق عليه مع الشركة.



ولم توضح الشركة الأسباب الحقيقية لفسخ التعاقد مع الفنان الكويتي، وإزالة ألبومه الغنائي "أنا الأستاذ" من على قناتها بموقع الفيديوهات "يوتيوب" ومن صفحاتها أيضا بمواقع التواصل الاجتماعي.

والحقيقة أن سبب فسخ التعاقد مع الفنان فيصل الراشد، هو غنائه لدولة قطر، وهو الأمر الذي تسبب في منع دخوله لعدد من البلدان العربية منهم البحرين، السعودية، الإمارات.





و في بيان لها منذ قليل أعلنت شركة روتانا "للصوتيات والمرئيات" فسخ تعاقدها مع المطرب الكويتي .



واتهمت الشركة الراشد، الشذ عن قانون الشركة والاخلال ببنود العقد المبرم بينهما.

وأشارت إلى انه سيتم حذف جميع المحتوى المتعلق بالألبوم الرقمي الخاص بالراشد، الذي يحمل عنوان " ".



