أيمن طاهر يقترب من تدريب حراسة منتخب مصر

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إقترب أيمن طاهر مدرب حراس مرمى نادى الزمالك من تدريب حراسة مرمى منتخب مصر فى الجهاز الجديد الذى سيقوده المدير الفنى حسام البدري والذى يقوم بتشكيل جهازه المعاون للإعلان عنه رسمياً خلال ساعات.



ودخل أيمن طاهر فى منافسة قوية مع طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادى الأهلى السابق والذى يتمسك به حسام البدري لضمه في الحهاز بسبب العمل معه لسنوات، بينما يتمسك اتحاد الكرة بإعطاء الفرصة لمدرب حراس الزمالك خلال الفترة المقبلة.



وسيعقد حسام البدري إجتماعات مع اللجنة الخماسية للإستقرار على الجهاز الفنى الجديد بالكامل عقب عودته من الخارج، ليبدأ الإستعداد للمعسكر القادم والتوقف الدولى الذى سيبدأ فى أكتوبر المقبل.



وكان حسام البدري تم تعيينه أمس رسمياً بعد فترة شهدت جدلاً كبيراً على تعيين مدرب للمنتخب الوطنى ومانت التكهنات كثيرة بأسماء أخري مثل إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للناذي المصري وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة والمدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب الوطنى حسن شحاتة ولكن حسم اتحاد الكرة الأمر بإختيار البدري مدرب للفراعنة.



ويستعد البدري لقيادة منتخب مصر فى أول مباراة رسمية يوم 11 نوفمبر 2019 أمام منتخب كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.