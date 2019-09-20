ضبط مدير شركة للسلع الغذائية بحيازته 24 طن دواجن مجهولة المصدر في الشرقية

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تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة الشرقية من ضبط مدير إحدى شركات إنتاج وتعبئة المواد الغذائية بحيازته 24 طن دواجن مجهولة المصدر معبأة داخل عبوات بدون بيانات قبل طرحها للبيع بالأسواق.



تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارًا من الإدارة العامة لشرطة التموين يفيد قيام مدير مسئول عن إحدى شركات إنتاج وتعبئة السلع الغذائية – الكائنة بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بحيازة كميات كبيرة من "الدواجن ومصنعاتها" مجهولة المصدر ومعبأة داخل عبوات بدون أى بيانات تفيد تواريخ الصلاحية أو الإنتاج.. تمهيدًا لطرحها للبيع لجمهور المستهلكين، معرضًا حياتهم وصحتهم للخطر.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع لجنة من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة تم ضبط المتهم، كما تم ضبط كميات قدرها (23،400 طن مصنعات دواجن "فيلية – شاورما – مقطعات وجلود دواجن" معبأ داخل عبوات بدون بيانات تواريخ إنتاج أو صلاحية "مجهولة المصدر)، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومكافحة جرائم الغش الغذائى، وتشديد الرقابة على أسواق التصنيع والتداول.



وكانت الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان رمضان قامت بالمرور علي مصنع للمواد الغذائية بمدينة العاشر وتبين وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية في 3 عنابر "صالات إنتاج" بالمصنع من عدد 4 عنابر، والنظافة العامة للمصنع غير جيدة.



تم إعدام 3 طن، 350 كجم أغذية عبارة عن "هوالك إنتاج، حلوي، بسكويت، جلكوز" لوجود تغير في خواصها الطبيعية، بالإضافة إلي أواني لتصنيع الحلوي، كما تم ضبط 717 كرتونة أغذية تحتوي كل كرتونة علي 576 قطعة حلوي.



تم تحرير المحاضر اللازمة، ووجه وكيل الوزارة بسرعة مخاطبة الجهات المختصة لغلق "3 عنابر" نظرًا لعدم إستيفاء الاشتراطات الصحية بهما.



وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار حملات مراقبة الأغذية علي جميع المنشآت الغذائية لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



وضبطت مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية ببلبيس بالمرور علي عدد ٤ منشآت غذائية، ١طن عسل فركتوز و٢٤ كجم مجمدات بدون بيانات تفيد الصلاحية و٥٧ علبة " كيك وبسكوت " منتهي الصلاحية، وإعدام ١٨٠ كجم أغذية، وعدد ٧٠ كرتونه أغذية "حلويات، بسكوت، سناكس، معجنات"، وذلك لتغيرها في خواصها الطبيعية، فيما تم سحب عدد ١٣ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير عدد ٦ محضر جنحة صحية للمنشآت الغذائية المخالفة، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق عدد ٣ منشأة لعدم وجود ترخيص ووجود نقص في الإشتراطات الصحية.



من جانبه صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملات مراقبة الأغذية علي المنشآت الغذائية تأتي لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.







