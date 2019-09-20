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مفاجأة.. نجم برشلونة يقترب من الرحيل في الشتاء

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:13 م
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مفاجأة.. نجم برشلونة يقترب من الرحيل في الشتاء
لاعبي برشلونة
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علاء خليف
 
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كشفت تقارير اعلامية اسبانية عن اقتراب رحيل واحد من أبرز نجوم برشلونة عن صفوف النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد تضاءل فرص مشاركته ضمن التشكيلة الأساسية للبلوجرانا بالموسم الحالي.

وذكر الإعلامي الاسباني بيبي استرادا لبرنامج "الشرينجيتو" أن الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الاسباني قد يرحل عن النادي الكتالوني خلال سوق الإنتقالات الشتوية الحالية، خاصة بعد خروج اللاعب من حسابات الاسباني فالفيردي مدرب البرسا، حيث أكدت تقارير أن "ديمبلي" أصبح ترتيبه الرابع بين مهاجمي الفريق بالوقت الحالي.

وحاول عثمان ديمبلي الرحيل عن نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، حيث ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب عرض نفسه علي باريس سان جيرمان الفرنسي، للانتقال إليه، لكن تعثر انتقال البرازيلي "نيمار" للنادي الكتالوني، حال دون إنتقال اللاعب الفرنسي لصفوف باريس.

"وكان "ديمبلي" قد أحدث أزمة في صفوف برشلونة، بعدما أخطر الجهاز الطبي لنادي برشلونة بأنه تعرض لشد عضلي خلال مباراة أتليتك بلباو في افتتاح الليجا الاسبانية، وتجاهل تعليمات الجهاز الطبي للفريق بالخضوع للفحص الطبي للإطمئنان على إصابته، وتوجه بعدها اللاعب لقضاء اجازة في فرنسا.

ومن المنتظر أن يحسم نادي برشلونة مصير عثمان ديمبلي خلال الفترة المقبلة، وتحديد موقفه من رحيل الشتاء المقبل، خاصة بعد تألق اللاعب الشاب أنسو فاتي بالإضافة لعودة الثنائي لويس سواريز وميسي من الإصابة، وتألق الفرنسي أنطوان جريزمان، لم يعد هناك حاجة للاعب في صفوف البرسا.

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