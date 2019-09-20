مفاجأة.. إدارة الأهلي تقرر الإبقاء على المدرب المؤقت

Advertisements



قالت تقارير صحفية سعودية، بأن هناك أحاديث تتناقل داخل أروقة النادي الأهلي، وتؤكد بأن مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ، قد قرر الإبقاء على مدرب الفريق المؤقت صالح المحمدي، وذلك لحين مواجهة نادي النصر والمقررة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.



ويذكر أن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي، قد قالت بأن مباراة الأهلي والنصر في الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي، سوف تقام يوم 27 سبتمبر القادم.



وبحسب التقارير الإعلامية، فإن "صالح المحمدي" المدرب المؤقت لنادي الأهلي السعودي سيكون هو مدرب الفريق في لقاء الجولة الرابعة، وكذلك لقاء الجولة الخامسة أمام نادي النصر السعودي، وذلك لحين نهاية مفاوضات إدارة النادي الأهلي مع بعض الأسماء المرشحة لتولي تدريب نادي الأهلي.



وقالت التقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري، أن الأهلي سوف يعلن عن إسم مدربه الجديد مطلع الشهر المقبل، لتكون المباراة الأولي له هي مباراة الفريق أمام الفيحاء، يوم 5 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



يذكر أن إدارة أهلي جدة كانت قد قررت إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وذلك بعد هزيمة الفريق أمام نادي الوحدة السعودي في منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري في الأسبوع الماضي.





