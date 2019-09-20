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نظرا لظروفه الصحية.. "الأحوال المدنية" ترسل مأمورية لاستخراج بطاقة لـ "مسن" بالقاهرة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:06 م
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نظرا لظروفه الصحية.. الأحوال المدنية ترسل مأمورية لاستخراج بطاقة لـ مسن بالقاهرة
مأمورية الأحوال المدنية
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هبة عبد الحفيظ
 
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تلقى قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، التماس مواطن يبلغ من العمر 79 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، مساعدته في تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، نظرًا لحالته الصحية وعدم قدرته على الحركة.

وتم التوصل مع المذكور وتم إيفاد مأمورية خارجية إلى محل إقامته وتصويره، وتم استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به وتسليمها له، هذا وقد أعرب عن شكره لأجهزة وزارة الداخلية على تلك اللفته الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإعاقة، فقد واصل قطاع الأحوال المدنية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للقطاع، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية
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