ارتفاع جديد فى اسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة 20/9/2019
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:52 م
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الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب الأنارتفعت اسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 4 جنيهات مع توقعات استمرار حالة التذبذب فى سعر الذهب بضغط من الحراك العالمي في اسعار الذهب، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 589.80 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 688.10 جنيهًا للجرام والذهب عيار 24 سعر 786.38 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,505 جنيه.
اسعار الذهب
وارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر، بدعم من انخفاض الدولار والتوترات في الشرق الأوسط والحذر بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1505.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 1513.5 دولار للأوقية.
وتكبد الدولار خسائر مقابل معظم العملات الرئيسية، في الوقت الذي أحجم فيه البنكان المركزيان في سويسرا والمملكة المتحدة عن خفض أسعار الفائدة، وانحسر الإقبال على المخاطرة بفعل الحذر بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وزادت أسعار الذهب حوالي 17 بالمئة منذ بداية العام الجاري بفضل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأساس والمخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي واحتمالات تيسير بنوك مركزية للسياسة النقدية.
ويتلقى المعدن الأصفر الدعم من توترات في الشرق الأوسط في الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس إنها تشكل تحالفا للتصدي للتهديدات الإيرانية في أعقاب هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1642 دولارا للأوقية، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى المستوى القياسي البالغ 1646.81 دولار.
وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 943.37 دولار للأوقية وربحت الفضة 0.9 بالمئة إلى 17.93 دولار للأوقية.
وتراجعت اسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الخميس، بعد 4 جلسات متتالية من الارتفاع جاء ذلك بضغط من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة وبالتزامن مع تراجع مؤشر "فيلادلفيا" للنشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع فيما صعدت طلبات إعانة البطالة الجديدة بأقل من التقديرات إضافة إلى هبوط عجز الحساب الجاري الأمريكي.
وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9.60 دولار ليهبط إلى 1506.20 دولار للأوقية.
وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.5 بالمائة أو ما يوازي 6.81 دولار ليسجل 1500.81 دولار للأوقية، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.233.
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