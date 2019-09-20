ارتفاع جديد فى اسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة 20/9/2019





وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1505.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 1513.5 دولار للأوقية.





وتكبد الدولار خسائر مقابل معظم العملات الرئيسية، في الوقت الذي أحجم فيه البنكان المركزيان في سويسرا والمملكة المتحدة عن خفض أسعار الفائدة، وانحسر الإقبال على المخاطرة بفعل الحذر بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.





وزادت أسعار الذهب حوالي 17 بالمئة منذ بداية العام الجاري بفضل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأساس والمخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي واحتمالات تيسير بنوك مركزية للسياسة النقدية.





ويتلقى المعدن الأصفر الدعم من توترات في الشرق الأوسط في الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس إنها تشكل تحالفا للتصدي للتهديدات الإيرانية في أعقاب هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1642 دولارا للأوقية، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى المستوى القياسي البالغ 1646.81 دولار.



