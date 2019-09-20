4 مواجهات نارية تحسم مصير "زيدان" مع ريال مدريد

تعرض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لحملة إنتقادات عنيفة بعد الخسارة القاسية للفريق الملكي أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مستهل مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020





وترددت أنباء قوية بعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان تفيد بإمكانية رحيل زين الدين زيدان عن تدريب الريال خلال الفترة القادمة، خاصة بعد البداية المخيبة للفريق بالدوري الاسباني، ثم الخسارة أمام الفريق الباريسي بنتيجة 3-0 في أول جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وذكر برنامج "الشرينجيتو" أن الاسبوعين القادمين سيكونوا حاسمين بشكل كبير في مسيرة الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد، خاصة وأن الفريق الملكي تنتظره مواجهات قوية خلال الأيام المقبلة، واي تعثر جديد للريال قد يدفع إدارة النادي للإطاحة به خشية تكرار النتائج الكارثية بالموسم الماضي.





وتنتظر ريال مدريد عدة مواجهات قوية خلال الأيام المقبلة، حيث يواجه فريق اشبيلية يوم 22 سبتمبر بالدوري الاسباني، ثم يلتقي مع فريق أوساسونا، قبل أن يلتقي مع فريق أتليتكو مدريد في "الديربي" يوم 28 سبتمبر الجاري، ثم يلتقي مع فريق كلوب بروج البلجيكي في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا يوم 1 أكتوبر.





ومن المتوقع أن تفكر إدارة الملكي في اقالة "زيدان" حال تعثره في أي مباراة من المواجهات الـ 4 القادمة للفريق، وتحديدًا حتي موعد المواجهة الثانية في دوري أبطال أوروبا أمام كلوب بروج البلجيكي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 8 نقاط جمعها من انتصارين، وتعادلين، بينما سجل 9 أهداف، واستقبلت شباكه 6 أهداف، حيث فاز علي سيلتا فيجو 3-1 في أول جولة، ثم تعادل مع بلد الوليد 1-1، وفياريال 2-2، ثم تغلب علي ليفانتي 3-2 في الجولة الرابعة.



