5 أوراق رابحه للزمالك فى السوبر أمام الأهلي

Advertisements

يسعي نادى الزمالك للتتويج بلقب السوبر المصري عندما يواجه النادى الأهلى اليوم على ملعب برج العرب بالأسكندرية، لذلك قام المدير الفنى الصربي للفريق ميتشو سريدوفيتش بتجهيز أوراقه الرابحه قبل لقاء القمة، لذلك يستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الأوراق الرابحه للزمالك فى لقاء اليوم.



1_ أشرف بن شرقي



يعد المهاجم المغربي أشرف بن شرقي أحد أفضل الصفقات للأبسض خلال الفترة الأخيرة والذى إستطاع إثبات نفسه بقوة والدخول فى التشكيل الأساسي سريعاً والذى شارك فى 5 مباريات سجل خلالهم هدفين ببطولة دوري أبطال إفريقيا فى مرمى ديكيداها بطل الصومال فى الدور التمهيدي وهدفين ببطولة كأس مصر كانوا في المباراة النهائية أمام نادى بيراميدز فى اللقاء الذى انتهى بفوز الزمالك بثلاث أهداف مقابل لا شئ.



2_ مصطفي محمد



أحد نجوم مصر الشباب خلال الفترة الأخيرة والذى أعاده الزمالك مرة أخري لصفوفه بعد فترة إعارة الموسم السابق، ليتألق منذ عودته ويسجل 3 أهداف فى مباراتى الزمالك مع ديكيداها بطل الصومال ثم هدف فى مرمى الاتحاد السكندري فى نصف نهائي كأس مصر ثم هدف فى مرمى جينيراسيون فوت السنغالى فى مباراة الذهاب لدور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ويعول جمهور الزمالك الكثير على الاعب.



3_ محمود عبدالرازق شيكابالا



هو قائد نادى الزمالك وأحد اللاعبين الذى شاركوا كثيراً في مباريات القمة ويشارك شيكابالا مع الزمالك خلال الفترة الماضية بصفة مستمرة وإستطاع تسجيل هدفين فى مرمى ديكيداها بطل الصومال وصناعة هدف مؤثر في نهائي كأس مصر ليوسف أوباما إفتتح به فريقه اللقاء.



4_ طارق حامد



أحد أهم لاغبي الوسط في مصر خلال السنوات الماضية والذى يشارك مع الزمالك بصفة مستمرة ويقدم مردود جيد خلال كل اللقلئات التى يلعب بها.



5_ فرجانى ساسي



الدولى التونسي الذى برز نجمه مع الزمالك منذ التعاقد معه الموسم الماضي ويعد زاحد من أفضل اللاعبين المحترفين في مصر.



ويذكر أن النادى الأهلى يلعب بطولة السوبر كونه بطلاً للدورى المصري موسم 2017_2018 والزمالك يلعب السوبر كونه بطلاً لبطولة كأس مصر العام الماضي 2018 بعد الفوز على سموحه بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل فريق.

