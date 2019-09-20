خبير سياسي: التغيرات المناخية على رأس القضايا المطروحة بالجمعية العامة للأمم المتحدة





وأشار إلى أن هناك موضوعات ساخنة بهذه الدورة تتمثل فيما يتعلق بالملف الإيراني، واتهام إيران بضرب منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية وتأثيرها على أسعار النفط في العالم، إلى جانب الملف الإيراني فيما يخص سوريا ولبنان والملف الليبي.



وتابع الخبير السياسي ورئيس الاتحاد الدولي للمصريين في الخارج، أن مصر تأخذ موقف قيادي في الملفات الإقليمية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم جدًا بالملف الليبي الذي يخص الأمن القومي المصري.





ولفت إلى أنه سيكون هناك لقاءات ثنائية للرئيس السيسي، والوفد المرافق له، بقادة الدول على هامش الدورة لمناقشة الموضوعات التي تهم المنطقة والعالم أجمع، لافتًا إلى أن هناك ملفات لا تحتمل التأجيل، حيث كان هناك ضرب لمنشأت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية، وأصابع الاتهام تُشير إلى إيران، وإيران تنفي هذا الموضوع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتشاور مع جهاز الأمن القومي الامريكي ومع المملكة العربية السعودية وحلفاء آخرين لاتخاذ مواقف للرد على هذا الهجوم.



قال الدكتور محمد الجمل، الخبير السياسي ورئيس الاتحاد الدولي للمصريين في الخارج، إن قضية التغيرات المناخية والبيئة وتأثيرها على الصحة العامة والاقتصاد والفقر في العالم على رأس القضايا المطروحة بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبدأ يوم 24 سبتمبر الجاري وحتى 30 سبتمبر.وأضاف "الجمل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أنه من بين القضايا المطروحة بجدول أعمال الجمعية أيضًا قضايا التنمية المستدامة وإنهاء الفقر والصحة العامة والاهتمام بتمويل التنمية وخاصة في الدول الفقيرة.