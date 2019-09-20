القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري

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يستضيف ستاد الجيش بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، المباراة النارية المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك، ضمن إطار كأس السوبر المصري، لذلك نعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة القمة لمشاهدتها فور انطلاقها في موعدها المحدد.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك، فور انطلاقها حصريًا عبر قناة ON Sport بتعليق المميز حاتم بطيشة، كما يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة المباراة عبر قناة Nile Sport بتعليق المميز مدحت شلبي.



توقيت ماتش الاهلي والزمالك

وحرصًا منا على استمتاعكم بمشاهدة المبارة في موعدها المحدد، نعرض لكم موعد المباراة بمختلف البلدان العربية، عندما تنطلق في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة مساءًا بتوقيت جرينتش.



غيابات الأهلي عن مواجهة الزمالك

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من غياب عدد كبير من لاعبيه، وهم المهاجم المغربي وليد أزارو، ولاعب الوسط كريم نيدفيد، ومحمد محمود، وسعد الدين سمير بسبب الإصابة، بالإضافة للثنائي عمار حمدي وحسين السيد، المستبعدان فنيًا من قبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول، بينما يغيب أيمن أشرف عن المباراة بسبب الإيقاف.



هدف مدربا الأهلي والزمالك في مباراة القمة

ويخوض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مباراة القمة الأولى له أمام الزمالك، عقب توليه القيادة الفنية للفريق خلفًا للمقال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، حيث يأمل في اثبات قدراته التدريبية في أولى مباريات القمة مع الزمالك.

بينما يخوض البرتغالي ميتشو مباراة القمة الأولى له أيضًا أمام الأهلي، رغم تتويجه ببطولة كأس مصر بعد تغلبه على بيراميدز، ولكن مباراة القمة يكون لها طابع خاص لدى جماهير الكرة المصرية، لذلك يتطلع ميتشو لحسم لقبه الثاني مع القلعة البيضاء منذ توليه مهمة الفريق.



حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين طاقم ألماني لإدارة المباراة، بقيادة فليكس بريش، ويساعده كلاً من مارك بورش وستيفان لوب، بينما سيتم تعيين حكم مصر كحكم رابع في المباراة.