"68 % ضد التظاهر".. قناة مكملين الإرهابية تحذف استطلاع رأي لها على "تويتر" بعد فشله

أجرت قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استطلاع رأي على حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك لمدة 3 أيام، وسألت فيه المواطنين عن "هل أنت تؤيد التظاهر أم لا".





ولكن جاءت المفاجأة المدوية لهم، إذ عبر 68% من المواطنين عن رفضهم للتظاهر، لتحذف بعدها القناة الإرهابية استطلاع الرأي.





وعبر المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تأييديهم للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والداخلية ضد الإرهاب، وعدم انسياقهم وراء أي دعوات للتظاهر، وهذا ما أثبته استطلاع الرأي.





ووضعت جماعة الإخوان الإرهابية نفسها في مأزق، حيث إنها تدعي المهنية، وقد ألغوا استطلاع الرأي بعدما صوت هذا الكم من المواطنين ضد التظاهر.





وسخر العديد من رواد مواد التواصل الاجتماعي من قناة مكملين الإرهابية وداعميها قائلين: "أنهوا استطلاع الرأي بعد ما فشلت لجانهم الإلكترونية في حسمه زي ما كانوا عايزين.



