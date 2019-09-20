قرار جمهوري بتجديد الثقة للدكتور "عماد مخيمر" عميدًا لكلية الآداب بجامعة الزقازيق

وتتنوع أهداف الكلية في النقاط التالية:



1ـ تقديم برامج دراسية أصيلة ومتميزة ذات جودة ومسايرة لما يستجد في مجالات اللغات والآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية النظرية والتطبيقية.



2 - تكوين خريجين مؤهلين متميزين، متخصصين في مجالات الآداب واللغات والفنون والعلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية – متسمين بالانتماء وقادرين على التأصيل والابتكار والتطوير من خلال الدراسات التدريبية والميدانية لمسايرة كافة التغيرات في مجالات الحياة المختلفة.



3ـ تقديم برامج دراسات عليا متميزة ذات جودة تسهم في تكوين الكوادر البحثية وأعضاء هيئة التدريس أكاديميا ومعرفيا ونقديا، وقادرة على المساهمة في حل مشكلات المجتمع الإقليمي وتمتد لكل المجتمع المصري والعربي



4ـ إعداد باحثين متميزين وكوادر من أعضاء هيئة التدريس ذوى قدرات أصيلة وابتكاريه تتسم بأعلى مستويات الأداء المهني والسلوك التنظيمي والانتماء وتنمية قدراتهم النقدية والأكاديمية والمعرفية وإكسابهم مهارات البحث العلمي وتقنياته.



5ـ تقديم الخدمات الأكاديمية والبحثية والتدريبية المتعلقة بمجالات الآداب واللغات والفنون والعلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية لكليات الجامعة ومؤسسات المجتمع على المستوى المحلي والإقليمي.



6ـ إثراء الحياة الثقافية والفكرية وترسيخ القيم والحفاظ على الهوية القومية والامتداد إلى الهوية الإنسانية للمجتمع من خلال التأليف والترجمة والنشر وخدمات التثقيف الاجتماعي عبر وسائل الإعلام والندوات والمؤتمرات وبرامج التعليم غير التقليدي.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم 483 لسنة 2019، بتجديد الثقة في تعيين الأستاذ الدكتور "عماد محمد أحمد ابراهيم مخيمر" عميدًا لكلية الآداب جامعة الزقازيق.ونص القرار على تجديد الثقة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 16 أكتوبر 2019.يشار إلى أن كلية الآداب جامعة الزقازيق كلية عريقة تحمل لواء الدراسات اللغوية والاجتماعية والانسانية والاعلامية حيث تضم أقسام اللغات (اللغة العربية، واللغة الانجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة الاسبانية ) وكذلك العلوم الاجتماعية والانسانية ( علم الاجتماع - علم النفس – التاريخ – الجغرافيا - الفلسفة) وقسم الدراسات الاعلامية وهذه الاقسام والتخصصات المتنوعة تخدم إقليم الشرقية وأجوارها.وتتطلع الكلية إلى أن تصبح كلية معتمدة ومشهود لها بما تقدمه من مستوى متميز فى التعليم والبحث العلمى والتنمية المجتمعية المستدامة.وتستهدف كلية الآداب، بجامعة الزقازيق، وهي كلية مصرية حكومية، تقديم برامج تعليمية متميزة فى ميدان اللغات والآداب والعلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية، وبحوث أكاديمية متفردة ودراسات تنموية رائدة وخدمات تثقيفية لتطوير المجتمع الاقليمى وتنمية متواصلة لمواردها البشرية فى اطار من الابتكار والجودة والاستقلالية والقيم الأخلاقية.